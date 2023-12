Mario Hernández tomó una sorpresiva decisión con su empresa por la situación económica del país

“No me voy a ir de Colombia porque tengo más de 1.000 empleos y los quiero mantener. El asunto de fondo es que la economía está cayendo y ya hicimos una inversión importante que no puede continuar porque el consumo ha caído”, dijo el empresario.

Sin embargo, aclaró que no despedirá a ninguno de sus empleados, que garantizará los salarios para el próximo año y que sencillamente lo que hará es no invertir en 2024 porque ya tiene suficiente producto para comercializar y determinar si la economía mejora.

Agregó: “Me preocupa el país, por primera vez gobierna la izquierda y lástima que no esté funcionando. Si se acaba con la pobreza, a nosotros nos va mejor. El presidente lleva 16 meses y mire cómo vamos, peor todos los días. Se improvisa mucho, no se ejecuta el presupuesto. No se piensa en los pobres, porque sube el costo de vida. Ponen más impuestos, no somos competitivos. Esto es muy grave. Los empresarios, los gremios tenemos que participar más”.