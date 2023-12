“Petro se está enterrando, y desacreditando a la izquierda”: Mario Hernández dice que el país va en reversa y habla de una eventual reunión con el presidente

SEMANA: ¿Cómo se mantiene vigente un empresario por más de 45 años?

MARIO HERNÁNDEZ: Somos desplazados por la violencia liberal y conservadora en Santander. Llegamos a Bogotá cuando tenía 7 años. Mi papá murió a mis 10 años, era el mayor de cuatro hermanos. Ese ha sido el MBA de la vida porque me obligó a salir a la calle a trabajar. Empecé de mensajero a los 14 años, era el Rappi de la época. Tengo 82 años, o sea, llevo 72 trabajando. Mi primera tienda fue hace 50 años, y la fábrica, en el año 78, porque no conseguía el producto que yo quería para mis tiendas. Quería un producto de calidad, diseño, diferenciación, vender país. Es lo que hemos hecho.

SEMANA: Hará una exposición sobre las piezas con las que ha hecho historia. ¿Cuál es la que más recuerdos le trae?

M.H.: Por ejemplo, esos maletines de madera forrados en cuero con unas chapas de clave, se vendían a montones. Después se dejaron de vender. Hay que reinventarse todos los días.

SEMANA: Este año el Gobierno Petro reconoció una crisis económica. ¿Le preocupan los años venideros?

M.H.: Me preocupa el país, por primera vez gobierna la izquierda y lástima que no esté funcionando. Si se acaba con la pobreza, a nosotros nos va mejor. El presidente lleva 16 meses y mire cómo vamos, peor todos los días. Se improvisa mucho, no se ejecuta el presupuesto. No se piensa en los pobres, porque sube el costo de vida. Ponen más impuestos, no somos competitivos. Esto es muy grave. Los empresarios, los gremios tenemos que participar más.

Mario Hernández dice que el presidente Petro lleva 16 meses gobernando y el país cada día peor. | Foto: SEMANA

SEMANA: ¿Cómo ve el Gobierno Petro?

M.H.: Muy regular, muy improvisado. Esta reforma a la salud es impresionante, cuando tenemos un cubrimiento del 98 por ciento. Lógico que todo tiene problemas, la idea es no empezar desde cero. Se improvisa demasiado. La caída del consumo, el poder adquisitivo de la gente, todo eso preocupa, la pobreza que tenemos, la gente vive con menos de 400.000 pesos. Además, la inseguridad es impresionante y a la gente que hace el mal le dan bonificaciones, y los pobres son más pobres todos los días.

SEMANA: ¿Quedó satisfecho con la aprobación de la reforma a la salud?

M.H.: No estoy satisfecho. Sí muy preocupado por los padres de la patria que no piensan en la gente que votó por ellos y están aprobando las reformas. Tenemos que mirar muy bien quiénes son para cuando volvamos a votar.

SEMANA: ¿Cree que el Senado pueda frenar la reforma?

M.H.: Es que les creemos tan poquito a los padres de la patria que no han generado un puesto ni un peso. Hay que mejorar el sistema de salud, pero no acabarlo. Las EPS son importantes.

SEMANA: Y viene la reforma laboral.

M.H.: Todo esto son costos, somos muy flojos, hay que aprender a trabajar. Mientras que un gringo produce un dólar, nosotros 20 centavos. No somos competitivos. Todos estos costos encarecen el producto. Aquí a mi oficina vino la niña María Fernanda Carrascal, congresista del Pacto Histórico, está muy linda para reina de belleza, pero no ha generado un puesto, no tiene la experiencia, entonces, legisla por legislar. Lo mismo el presidente Petro

SEMANA: El Gobierno dice que concertó la reforma laboral. ¿A usted lo han llamado?

M.H.: Aquí vino la niña Carrascal y le hice ver todas las cosas, terminamos como en pelea; pero, bueno, qué hacemos. Ahora se reúnen con los empresarios, unos poquitos, en Cartagena, ¿qué conclusiones sacaron? ¿Qué hablaron de la reforma laboral, de salud, de recuperar la confianza en el país? Unos temas ahí pa la foto. Eso no es. Mientras no tengamos huevos, asumamos y digamos las cosas y entre todos pensemos en la comunidad, no vamos a salir adelante.

Mario Hernández dice que se considera de izqueirda para ayudar a su gente.

SEMANA: Pero hubo muchos satisfechos entre el encuentro de Petro y los cacaos.

M.H.: Sí, quienes comen carreta y no analizan, claro, pero cuántos. Hagamos una estadística de cuántos están satisfechos y cuántos no, miremos. Ojalá les vaya bien, aporten, piensen en el país, pero a ver los resultados. Han pasado 15 días y qué ha ocurrido.

SEMANA: ¿Usted es de derecha?

M.H.: Me considero de izquierda para ayudar a mi gente, todos somos iguales, el covid nos enseñó mucho, pero la gente de derecha es la que ha construido el mundo.

SEMANA: ¿Cuál es el congresista de izquierda con el que más habla?

M.H.: Ninguno. Si acaso Katherine Miranda, pero desde que fue elegida no la he vuelto a ver.

SEMANA: Pero no es tan de izquierda, ahora se opone a Petro.

M.H.: Sí, está en el partido Verde, pero apoyaron a Petro.

SEMANA: ¿Y cuál es el congresista de derecha con el que más habla?

M.H.: Con Miguel Uribe hablamos mucho, le ayudé mucho con el presidente Álvaro Uribe. Él quería que yo encabezara la lista al Concejo de Bogotá, no acepté.

SEMANA: ¿Cómo ve la oposición de Uribe a Petro?

M.H.: Pues él es muy claro, con cifras y todo. Él me dijo en la primera reunión con el presidente Petro que iba a ir porque era mejor sentarse a hablar, pero él sigue en la oposición, ha sido el mejor presidente de Colombia. Lástima que la gente no reconozca cómo era el país antes, la seguridad, la economía. Lo mismo que Iván Duque, cómo manejó ese chino todo esto, la pandemia. De 48 meses, le tocaron 30 de pandemia.

SEMANA: ¿Y Germán Vargas Lleras?

SEMANA: ¿Por qué cree?

M.H.: A veces es muy sobradito, el coscorrón lo fregó, pero es muy buen candidato, sería un excelente presidente.

SEMANA: ¿Cómo ve el gabinete de Petro?

M.H.: Regular, no hay gente muy profesional en el gabinete, la gente profesional no quiere trabajar con el presidente Petro. La muestra está en que la inversión va en el 30, 35 por ciento. Hay plata, pero no se invierte.

SEMANA: ¿A qué ministro sacaría del Gobierno inmediatamente?

M.H.: La ministra del Trabajo no sé qué ha hecho; el de Salud, tampoco; la de Educación, no sabemos. Nos falta mucho profesionalismo. Y el de Defensa, ¿qué ha hecho? ¿Dónde están los resultados? No los vemos, miren la inseguridad en el país. Han sacado más de 30 generales, ¿cuánto nos cuesta a los colombianos la experiencia de esta gente?

Mario Hernández califica con dos sobre 10 a Francia Márquez. | Foto: SEMANA

SEMANA: ¿Algún ministro lo convence?

M.H.: El de Hacienda (Ricardo Bonilla) parece serio, no lo conozco, es profesional. Vamos a ver los resultados de la inflación, de la situación del país.

SEMANA: Se prevé que Roy Barreras, Armando Benedetti y Gustavo Bolívar lleguen al Gobierno central...

M.H.: ¿Qué han hecho en el pasado? Que nos muestren. Yo no lo haría, el presidente mismo se está enterrando, él está desacreditando la izquierda, no es la oposición. Le quedan 22, 24 meses para hacer, porque el último año no es mucho lo que se pueda realizar. El país va a echar reversa.

SEMANA: ¿La solución era Rodolfo Hernández?

M.H.: Rodolfo me ofreció la vicepresidencia, no se la quise aceptar, no sé quién hubiera sido peor, sinceramente. Me ofrecieron una candidatura a la alcaldía de Bogotá; el presidente Uribe, la cabeza de lista al Concejo de la ciudad; Iván Duque me ofreció la embajada de Colombia en China. Yo no sé de política; además, descuido el negocio y me quiebro.

SEMANA: ¿Cómo ve a Francia Márquez? Ella aspiraría a la presidencia.

M.H.: Cualquiera quiere ser candidato, pero no sé qué ha construido para ganarse la presidencia. No la veo en ningún lado.

SEMANA: ¿Cuánto la califica de uno a diez?

M.H.: Dos.

SEMANA: ¿Y a Petro?

M.H.: Tres, máximo.

SEMANA: ¿Ha invitado a Petro a su taller?

M.H.: Aquí ha venido gente a decirme que me reúna con el presidente. Si él quiere venir a almorzar, está invitado cuando quiera. Aquí hablamos con todo el mundo y contamos las cosas que pensamos, algo podemos aportar.

El empresario Mario Hernández. | Foto: ALEXANDRA RUIZ POVEDA

SEMANA: Y si él lo invita a la Casa de Nariño…

M.H.: No, no voy. Qué voy a hacer cola para entrar allá, cuáles resultados voy a tener.

SEMANA: Hablar por los empresarios.

M.H.: Que venga. Si quiere hablar, aquí estamos, las puertas están abiertas. Aquí vienen muchos políticos, muchos candidatos.

SEMANA: ¿Qué políticos reconocidos lucen zapatos Mario Hernández?

M.H.: Muchos, el presidente Álvaro Uribe, Iván Duque (...).

SEMANA: ¿Y cuáles políticos le gustaría que usaran sus zapatos?

SEMANA: ¿Petro usa Mario Hernández?

M.H.: No, tiene sueldo alto y usa Ferragamo, pero yo no sabía que los hacían en Colombia, porque el presidente defiende a la industria colombiana.

SEMANA: Pero a Petro no le quedarían mal unos zapatos de su marca.

M.H.: Aquí se los vendemos, le hacemos descuento, con mucho gusto.

SEMANA: ¿Cuántos zapatos tiene en su clóset?

M.H.: Todos los días me pongo unos diferentes. Puedo tener unos 20, 25 pares de zapatos.

SEMANA: ¿Usted paga sus zapatos o se los autoobsequia?

M.H.: Aquí hay que pagar todo, una cosa es la empresa y otra mi bolsillo. Si quiero hacer favores, los hago con mi billetera, no con la de la empresa.

SEMANA: ¿Todo lo que usa es Mario Hernández o se traiciona de vez en cuando?