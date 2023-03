Marta Lucía Ramírez pidió con urgencia protección en EE. UU. para exesposa de Nicolás Petro, ante explosivas declaraciones

No paran las reacciones en Colombia por las explosivas declaraciones que dio en exclusiva para SEMANA Day Vásquez, exesposa de Nicolás Petro, en las que salpicó al hijo del presidente Gustavo Petro con el recibimiento de dineros ilícitos, al parecer para la campaña presidencial de su padre.

La grave denuncia llegó a oídos de la exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez, quien ocupó este cargo durante el gobierno del expresidente Iván Duque. Al respecto, ante la magnitud de la entrevista que dio Vásquez y sumado a lo que podría acarrear en su integridad, lanzó una urgente solicitud para su seguridad.

Por medio de su cuenta de Twitter, Ramírez indicó que debería ser enviada a Estados Unidos para que allí reciba protección de las autoridades de ese país.

Además, lanzó una aguda pregunta a las polémicas bodegas que utilizan las redes para perfilar ataques: ¿ahora que van a hacer esos sicarios de las redes sociales?

“A esta niña hay que protegerla en EE. UU. Y ahora qué pondrán a hacer a las bodegas de sicarios en las redes sociales?”, trinó Ramírez.

A esta niña hay que protegerla en EEUU. Y ahora qué pondrán a hacer a las bodegas de sicarios en las redes sociales?// 🔴🔴 https://t.co/WUL3HzHP2P — Marta Lucía Ramírez. (@mluciaramirez) March 2, 2023

Atención: vicefiscal Martha Mancera se reúne de urgencia con Day Vásquez, exesposa de Nicolás Petro, en Barranquilla

Este viernes, agentes del CTI de la Fiscalía llegaron a la vivienda de Days Vásquez, expareja de Nicolás Petro, para evaluar su situación de seguridad y poner en marcha el esquema de protección, puesto que la joven teme por su vida tras las declaraciones que le dio en exclusiva a SEMANA en las que aseguró que el narcotraficante Santa Lopesierra, alias el Hombre Marlboro y el hijo del empresario conocido como el Turco Hilsalca donaron mil millones de pesos a la campaña presidencial de Gustavo Petro.

Nicolás Petro y Day Vásquez - Foto: Instagram Day Vásquez

Vásquez, quien se encuentra reunida con la vicefiscal, Martha Mancera, y el director de la Fiscalía del Atlántico, ha manifestado que cuenta con toda la evidencia probatoria de lo que dijo en la entrevista con SEMANA y está dispuesta a entregársela a las autoridades para que se realicen las respectivas investigaciones. Sin embargo, ha pedido protección, ya que sabe que su vida e integridad personal están en riesgo.

Martha mancera Vicefiscal general - Foto: guillermo torres-semana

La joven detalló que Nicolás Petro le recibió al Hombre Marlboro cerca de 600 millones de pesos, pero nunca llegaron a la campaña “porque él se quedó con ese dinero”. Igualmente, reveló que en su casa en Barranquilla se adelantó la reunión con el hijo del Turco Hilsalca ―quien se ha enfrentado a investigaciones por sus presuntos vínculos con paramilitares― en la que se entregó una suma de dinero para la campaña presidencial.

Day Vásquez y Nicolás Petro, su exesposo. - Foto: SEMANA

Vásquez fue más allá y aseguró que Nicolás Petro incluso recibió una camioneta de uno de los empresarios de Cúcuta que financió la campaña presidencial. “Él (en referencia a Nicolás) dice que es alquilada. De hecho, yo tengo la segunda llave de esa camioneta, porque él en un momento me dijo: ‘Esta camioneta es tuya’. Cuando tuvimos todo este problema de la separación, él me dijo un día: ‘Voy a mandar por la camioneta porque mi papá la necesita, me están pidiendo que apoye con el tema de seguridad en Cartagena, entonces te pido el favor que me prestes la camioneta y la devuelvo’”.

Búnker de la Fiscalía General de la Nación - Foto: Guillermo Torres /Semana

Este no fue el único regalo que recibió Nicolás Peto, puesto que él se movilizó en Barranquilla durante muchos meses en una camioneta que le entregó un megacontratista del Meta.

“Nicolás Petro me dijo que él sabía que yo lo iba a joder, que iba a entregar su cabeza en bandeja de plata”: Day Vásquez

Nicolás Petro usaba palabras de grueso calibre con su expareja. Según Day Vásquez, el hijo del presidente tenía claro que ella tenía la información para llevarlo a la justicia. “Él no sabe, nadie sabe que estoy dando esta entrevista. Pero sí me dijo que él sabía que yo lo iba a joder, que iba a entregar su cabeza en bandeja de plata”, dijo a SEMANA.

. - Foto: Fotomontaje SEMANA

La mujer contó que le contestó: “el día que yo vaya a hacer algo, y que yo vaya a hablar, y que vaya a salir, yo misma voy a dar la cara. No voy a ponerme a estar detrás de un periodista o de páginas de chismes diciendo las cosas. Así como estoy haciendo con esta entrevista aquí, yo estoy dando la cara”.

La entrevista con las revelaciones de cómo el hijo del presidente habría recibido dinero de personajes controvertidos y narcos extraditados estremeció la política.

Nicolás Petro acompañó a Gustavo Petro en su defensa cuando fue destituido de la Alcaldía. A los pocos meses, su padre solicitó investigarlo al igual que hoy. - Foto: EITAN ABRAMOVICH (AFP)

La mujer ha contado que desde que entró en una disputa pública con Nicolás le han llegado amenazas de muerte. “Yo quisiera saber de dónde vienen las amenazas. He puesto la denuncia varias veces. Todo empezó cuando sucedió esto con Nicolás. Como a los cinco días recibo la primera amenaza y después ha sido constante. Yo no he dejado de recibir amenazas. Él me quitó la seguridad, aun sabiendo que he recibido amenazas. Como se lo dije a él, ¿por qué me quitas la seguridad? ¿Acaso me vas a mandar a hacer algo? Yo se lo dije”, le narró a SEMANA. Aseguró también que él le dijo un día “que la única que lo podía meter preso era yo”.

El presidente Gustavo Petro, Nicolás Petro y Day Vásquez - Foto: Instagram Day Vásquez

“Muy graves las acusaciones contra el hijo del presidente”: el país reacciona ante el escándalo que involucra a Nicolás Petro

Los opositores y sectores independientes al Gobierno de Gustavo Petro no han ocultado su malestar frente al calibre de las declaraciones de Vásquez.

Al excandidato al Senado por el Nuevo Liberalismo, Carlos Fernando Galán, le parecen muy graves las acusaciones. “Que la justicia opere y determine no solo si Nicolás Petro recibió esos dineros, sino qué hizo a cambio de recibirlos y qué decisiones del Gobierno han sido promovidas por él como contraprestación”, escribió a través de su cuenta personal de Twitter.

Carlos fernando galán Excongresista y exconcejal - Foto: pilar mejía cifuentes-semana

El senador independiente Jota Pe Hernández resumió las declaraciones de la esposa de Petro: “Desde el primero de febrero a las 3:00 p. m., Gustavo Petro sabía que su hijo le recibió 600 millones a un condenado y extraditado por narcotráfico (alias Marlboro), según denuncia Day Vásquez. Hoy Petro hace una explosión controlada”.

Jonathan Ferney Pulido Hernández. Jota Pe Hernández. Senador de la República. Bogotá Agosto 10 de 2022. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana. - Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Por su parte, el congresista del Centro Democrático Hernán Cadavid hizo una sola pregunta: “¿entró la plata del narcotráfico a la campaña?”.

El líder del Centro Democrático, Rafael Nieto, también se refirió al tema y planteó varias inquietudes: “(Day) afirma que todo se lo contó a Petro. Y Petro, dice, quedó preocupado. Lo cierto es que no dijo nada. Se quedó mudo, esperando que nunca se supiera. Dirán que no tenía que acusar a su hijo. Pero ocurre que es el presidente, no cualquier ciudadano. ¡Debería haber denunciado!”, expresó.

Rafael Nieto - Foto: Juan Carlos Sierra

Finalmente, el excandidato presidencial Federico Gutiérrez se limitó a compartir un titular de prensa en su cuenta personal de Twitter: “Nicolás Petro, hijo del presidente, recibió $ 600 millones del exnarco Santa Lopesierra y del Turco Hilsaca”. En otro mensaje escribió: “así ganaron”.