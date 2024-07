Martín Santos desmarca a Juan Manuel Santos ante designación de Cristo como minInterior, dice que su padre “no es cercano a Petro”

Tampoco- según el hijo del exmandatario- “participa en elecciones, no es cercano al presidente Gustavo Petro y no es de esos expresidentes obsesionados con el poder”.

Además, resaltó que ese no fue el caso en el acuerdo que firmaron el Estado colombiano y la guerrilla de las Farc. “Una Asamblea Constituyente solo se puede convocar usando los procedimientos que establece la Constitución”, indicó el ex jefe de Estado.

“Yo he hablado con el presidente Petro y he querido tener unas reuniones con él, a las cuales él mismo me ha invitado. Sin embargo, el presidente me ha dejado metido en dos ocasiones. Yo no estoy en la tónica de pelea, y él lo sabe”, precisó Santos en Caracol Ahora.