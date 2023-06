Revolcón: Gustavo Petro habría pedido la renuncia de la recién nombrada ministra de Educación y de 30 funcionarios más del sector

Aurora Vergara lleva poco tiempo en la cartera, pero el Ejecutivo le habría pedido presentar la carta. Sin embargo, todavía no se conocen los cambios que tenga en mente el mandatario colombiano.

En las últimas horas se conoció que el presidente Gustavo Petro habría pedido la renuncia de la ministra de Educación, Aurora Vergara, y de 30 funcionarios del sector de la educación en el país.

Por ahora, la Casa de Nariño no se ha pronunciado sobre esta noticia pero lo cierto es que en el Ministerio de Educación aseguran que la ministra Vergara habría recibido dicha notificación por lo que no está claro si habrá cambios nuevamente en el gabinete ministerial.

Ministra de Educación Nacional Aurora Vergara - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Lo cierto es que además de dicha petición a la ministra, también se habría extendido a funcionarios del sector, entre ellos, a los directores del Icetex y del Icfes. Por ahora, Mauricio Toro, indicó que no le han pedido la renuncia protocolaria.

Vergara había llegado a la cabeza de esa cartera en reemplazo de Alejandro Gaviria y apenas llevaba tres meses a cargo del Ministerio de Educación. Su nombre había llegado a Palacio como cuota de la vicepresidenta, Francia Márquez por lo que políticamente sería extraño que saliera de la cartera.

Sin embargo, al tratarse de renuncias protocolarias no necesariamente el mandatario de los colombianos la aceptaría y la ministra podría continuar en el cargo.

Llama la atención es que esta noticia salga a la luz un día después de las marchas a favor de las reformas del Gobierno Petro ya que a la ministra Vergara no se le vio en la plaza pública, como si ocurrió con otros ministros.

Ministerio de Educación - Foto: Ministerio de Educación

Además, en ese escenario el presidente Petro aprovechó para anunciar que después del 20 de julio se presentará en el Congreso de la República una reforma a la Ley 30 que contiene todos los asuntos relacionados con la educación del país.

“Vamos por la reforma de la Ley 30 de educación superior para que la juventud colombiana pueda acceder a un derecho que es educarse, porque educarse es también en el ser humano poder vivir con dignidad. Son las reformas que nos gritaron en la plaza pública antes de ganar la Presidencia de la República”, dijo Petro.

El anuncio del mandatario se dio durante un discurso sobre la Carrera Séptima de Bogotá, cerca a la Plaza de Bolívar, desde donde aseguró que algunos sectores buscan tumbar las reformas que promueve su Gobierno para luego sacarlo de la Presidencia, en lo que, según él, sería un “golpe de estado”.

La cruda advertencia del presidente Gustavo Petro a su gabinete: “Ministro o ministra que no haga caso, se va”

Uno de los puntos que más llamó la atención del discurso del presidente Gustavo Petro este 7 de junio, durante las marchas a las que convocó en respaldo a las reformas radicadas por su Gobierno en el Congreso de la República, fue la advertencia que dejó a su gabinete de ministros, renovado recientemente.

En la Plaza de Bolívar, en Bogotá, el jefe de Estado pidió a los ministros obedecer el mandato popular, es decir, respaldar las reformas de las que habló durante su campaña presidencial y que hoy están en trámite en el Congreso. Así mismo, se refirió a la necesidad de asambleas populares a lo largo y ancho del territorio nacional.

Bogotá. Junio 7 2023. Cientos de personas participaron de una marcha convocada a favor del gobierno de Gustavo Petro y de las reformas que se están presentando(Colprensa - John Paz) - Foto: John Paz

“Todo ministro o ministra debe obedecer el mandato popular, el que no haga caso se va. Es el cumplimiento del programa de Gobierno, ustedes lo vigilarán. Cada asamblea debe tomar decisiones sobre su región, sobre su territorio, sobre la paz, sobre la capacidad de movilizarse, no 100.000 o 200.000, esta es la antesala, nos vamos a movilizar millones en Colombia. No solo los 11 millones que votaron por el poder popular”, sentenció.

Aludiendo a la búsqueda de respaldo a las reformas pensional, laboral y a la salud que tanta suspicacia han generado en algunos sectores de la política, comentó: “El pueblo que eligió al presidente sigue con el presidente y tanto el pueblo como el presidente quieren volver realidad el programa de gobierno por el cual el pueblo votó”.

El presidente Petro además resaltó la preponderancia de la paz en su Gobierno y utilizó uno de sus eslóganes de campaña.

“Ese programa dice que Colombia debe ser una potencia mundial de la vida, ese programa dice que para ser potencia de la vida, Colombia debe estar en paz, que el objetivo de la paz es el mayor deseo de la sociedad colombiana”.

Bogotá. Junio 7 2023. Cientos de personas participaron de una marcha convocada a favor del gobierno de Gustavo Petro y de las reformas que se están presentando(Colprensa - John Paz) - Foto: John Paz

Entre otras, el mandatario colombiano pidió a la ciudadanía apoyar en las calles el trabajo que ha venido haciendo el Gobierno para radicar reformas.

“Este Gobierno hasta la muerte estará al servicio de ustedes, pero ustedes, por favor, no tengan pereza de salir a la calle, llegó el momento de luchar, con la fuerza y la dignidad y la alegría y la cultura. No vamos a luchar con armas, hoy las armas están al servicio del pueblo. No nos dejen solos, acompañen, luchen. (...) Hacía falta el pueblo en las calles, creían que estaba dormido. Ahora es que van a sentir al pueblo, con más decisión, con mucha más decisión, porque decisiones son lo que tenemos que tomar de ahora en adelante”, comentó.