“Mentirosos y oportunistas”, la fuerte crítica de Miguel Uribe Turbay al petrismo por la compra de aviones para la Fuerza Aérea

El presidente Gustavo Petro aclaró que no se usarán recursos de la reforma tributaria para esta adquisición. Pese a esto la polémica no cesa.

No para la tormenta. El anuncio del gobierno del presidente Gustavo Petro de seguir adelante con la compra de aviones para la flota de la Fuerza Aérea Colombiana ha generado toda una ola de críticas no solo desde la oposición, sino también desde sectores afines al petrismo.

Las críticas no solo han apuntado al costo que tendría esta adquisición, sino al reversazo que dieron Petro y sus más cercanos alfiles, pues hace pocos meses, cuando estaban en la oposición, criticaron el anuncio que había hecho el entonces presidente Iván Duque de renovar la flota de aviones Kfir de la Fuerza Aérea.

“Completamente inmoral”, apuntó el representante David Racero, mientras que el senador Gustavo Bolívar aseguró que “arreglar todos los baños de las escuelas y colegios públicos de Colombia cuesta el 5% de lo que pagará Duque por los aviones de combate”.

Sin embargo, ha causado curiosidad que ahora que el que hace el anuncio es el presidente Petro, estos reconocidos líderes de los llamados sectores alternativos han guardado silencio sobre el tema o incluso han salido a defender esta compra.

Así lo puso en evidencia el senador del Centro Democrático Miguel Uribe Turbay, quien los calificó de “mentirosos y oportunistas”.

“Los aviones que iba a comprar Duque costaban 14 billones. Los aviones que Petro va a comprar cuestan 22 billones. Mientras tanto Bolívar, Pizarro, Racero y demás áulicos guardan silencio. Mentirosos y oportunistas”, manifestó Uribe Turbay.

Las críticas también llegaron desde los partidos independientes. El senador de Cambio Radical David Luna, calificó al de Petro como un “gobierno mentiroso”

“Como se hace campaña se gobierna, campaña mentirosa, gobierno mentiroso. El presidente dijo no a la compra de aviones militares durante la campaña, ahora dice todo lo contrario, en ese momento solo quería convencer a incautos”, apuntó Luna.

Otro de los que sacó en cara la posible incoherencia en las posiciones del petrismo fue el exsenador Jorge Robledo: ““Iván Cepeda, Wilson Arias, David Racero y Gustavo Bolívar, con toda la razón, rechazaron que Iván Duque fuera a botar $14 billones en unos aviones de guerra internacional innecesarios. ¿Qué dirán ahora que cuestan $25,5 billones y el comprador se llama Gustavo Petro?”.

En medio de esta controversia, lo que más ha llamado la atención es que los reproches contra Petro también han llegado desde sectores de la coalición de gobierno.

“Esos recursos se pueden invertir en otros sectores que demandan con insurgencia, como es el sector educación, por eso no compartimos esta decisión, máxime cuando tenemos en cuenta que no existe una amenaza latente a nivel internacional que configure un riesgo a la seguridad nacional. Invertir recursos en material bélico no tiene sentido”, indicó el senador del Partido Comunes, Julián Gallo.

Deseándoles un buen día, les comparto nuestra posición frente a la compra de aviones de combate 👇 pic.twitter.com/tk2RAQBVis — Julián Gallo (@JGalloComunes) December 21, 2022

A pesar de la controversia generada, el Gobierno Nacional sigue adelante con esta compra. Así lo indicó el ministro de Defensa, Iván Velásquez, quien reveló que el Ejecutivo está inclinado por los aviones de combate franceses para reemplazar las aeronaves de combate que tiene la Fuerza Aérea.

“Los aviones Rafale son los que están encabezando en este momento las consideraciones nuestras”, afirmó el ministro de Defensa, Iván Velásquez, en el espacio 6 AM 9 AM, de Caracol Radio.

Según esto, la decisión del Gobierno nacional sería inclinarse por la empresa Dassault Aviation, que ofreció al Ejecutivo los aviones Rafale C/F3. Esto dejaría por fuera a compañías como Lockheed Martin, proveedora de F-16 (Viper block 70); Saab, que ofrecía Gripen E/F, y Eurofighter, que tiene Typhoon (C.16).

¿Por qué la compra de aviones?

El presidente Petro argumentó la compra de esta nueva flota de aviones de combate para la Fuerza Aérea en la “soberanía nacional” y dijo que es uno de los “fines constitucionales”.

“Esos fines constitucionales implican unos instrumentos para que seamos capaces, en cualquier momento, de hacer respetar la soberanía nacional. Lo que consideramos es nuestra nación colombiana, nuestra sociedad, nuestra historia, nuestro territorio, nuestros valores, nuestras esperanzas, nuestros sueños, las ilusiones que hacen parte del cuerpo nacional”, afirmó el jefe de Estado al momento de informar sobre la compra.