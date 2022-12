Así respondió el presidente Gustavo Petro a la pregunta de si su esposa Verónica Alcocer le pedía o no nombramientos

En medio de las duras críticas que ha enfrentado en los últimos días, la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Concha Baracaldo, contó cómo fueron las circunstancias de su nombramiento y confirmó que el cargo se lo ofreció la primera dama, Verónica Alcocer.

La funcionaria habló en 6 AM 9 AM, el espacio de Caracol Radio, en el que respondió a varias de las críticas que le han hecho en las últimas semanas y habló sobre cómo conoció a la pareja presidencial. Según dijo, “yo estaba tranquila en mi casa, estoy pensionada, y me dijeron: ‘Quieres venir a colaborarme en el Instituto y trabajar’. Y yo dije, ‘Sí, bueno, tengo que pensarlo un día’. Y me dijeron: ‘Tienes un día para pensarlo’”.

Cuando le preguntaron quién le había hecho ese ofrecimiento y quién la había contactado, Baracaldo respondió que “esa llamada me la hizo Verónica” Alcocer, la esposa del presidente Gustavo Petro. “Nos conocemos. Somos vecinas. Hace mucho tiempo que yo la conozco a ella, y a Gustavo lo conozco porque los dos estudiamos en Zipaquirá y lo conozco desde que estábamos en el bachillerato”, afirmó la directora del ICBF.

Baracaldo confirmó que Verónica Alcocer fue quien le dijo: “Concha, queremos que tú nos ayudes con esto y tenemos que hablar con el señor presidente a ver si eso es así”. Y cuando se le preguntó si le parecía normal que la primera dama fuera la que ofreciera un cargo como la Dirección del ICBF, Baracaldo contestó: “Yo no le encuentro nada raro ni diferente. Me parece bien, me parece normal, porque ellos son una pareja, han trabajado y el señor presidente, por supuesto, que ha estado con ella, y entre los dos deciden las cosas”, dijo.

Ante la posibilidad de que Verónica Alcocer esté cogobernando con Petro, la funcionaria respondió: “No, pero me imagino que el esposo escucha lo que su esposa le dice”.

Concha Baracaldo, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) - Foto: Tomado del perfil de Facebook de Concha Baracaldo

Previo a esta declaración, el presidente Gustavo Petro calificó, en entrevista con Vicky Dávila, directora de SEMANA, tales versiones eran “paja”.

V.D.: Presidente, dejamos el tema de su familia en punta. Dicen que, supuestamente, Verónica Alcocer tiene puestos en el Gobierno. ¿Es paja o verdad?

G.P.: Eso es paja. No digo que no tenga personas que la conocen, porque venimos desde hace 23 años

V.D.: Sí claro, pero que ella venga y le diga a usted: ‘Gustavo, me nombra a este personaje en tal parte’...

G.P.: Eso no existe.

V.D.: ¿Y usted lo aceptaría?

G.P.: No. Me puedo equivocar obviamente en las personas que nombro. Son cerca de 140 instituciones. Muchas ni las conocía, no había escuchado nunca hablar de ellas, y van apareciendo. Cuando tienes esa cantidad de cargos por ocupar, de mandos, directores, presidentes, mujeres, porque tienes que ver la ley de cuotas, la posibilidad de equivocación existe. Lo que pasa es que hay que medirlos, hay pruebas. La misma prensa ayuda, en eso me parece que es un apoyo para el gobernante, no porque no critique, porque lo que hace es criticar, pero ahí a veces uno capta que sí hay una realidad.

V.D.: ¿Cómo en el ICBF?

G.P.: En el ICBF, la señora Baracaldo no tiene mucho tiempo de estar dirigiéndolo. Allí hay ollas de corrupción. Eso lo sabemos de antemano. Esas ollas han matado niños. Hay unos esquemas de atención que vienen desde hace mucho tiempo y que, en mi opinión, son ineficientes, siguen pegados a la bienestarina, a formas miserables para atender a los niños, miserabilismo. Se les ocurrió a los gobernantes que atender a los niños pobres tenía que ser con pobreza. Entonces tienen cuchitriles a donde los meten. No hay profesionalismo en muchos casos.

El caso guajiro es el intento de amoldar a la comunidad wayú, que tiene una cultura diferente al ICBF, y que está construida desde Bogotá. En vez de hacer lo contrario. Es decir, meter al ICBF y adaptarlo a la cultura wayú. Esa es la indicación que le he dado a la directora del ICBF. Tienen que hacer eso ya.

V.D.: ¿Pero usted la sigue respaldando?

G.P.: Hay que probarla, esa es una prueba.

V.D.: Usted la tiene como en ‘bajito’, en alerta…

G.P.: Yo estoy mirando. Lo dije en La Guajira, en Uribia, el discurso fue público, si siguen muriendo niños, los que fracasamos somos nosotros. No es más.

V.D.: ¿Eso quiere decir que si eso no cambia ella se debe ir?

G.P.: Nosotros no podemos permitir que los niños mueran de hambre en Colombia.

V.D.: Pero escúcheme lo que le estoy diciendo. ¿Si eso no cambia ella se tiene que ir?

G.P.: Cualquier funcionario que no logre el objetivo se tiene que ir.

Supuesta candidata

V.D.: Quiero hablarle de su esposa, Verónica Alcocer. Ella tiene carisma y vuelo propio. ¿Qué piensa de que ya esté sonando como candidata presidencial para 2026?

G.P.: A veces me dicen: ‘Tal persona quiere ser candidato presidencial’. Hay muchos y habrá muchos. Hasta ahora estamos comenzando este Gobierno. No me lo ponga a finalizar tan rápido.

V.D.: ¿Pero le gusta esa idea?

G.P.: Primero, no voy a interferir en decisiones de mi esposa que son libres, como mujer. Segundo, no voy a interferir en el proceso político. Cuando se dé el clima del recambio, no es que Petro va a decidir quién es el candidato presidencial, cualquiera que sea. No me voy a meter en eso. Habrá un proceso, como el próximo año, para el caso de las alcaldías. Debe ser un proceso de selección democrática, en el que la población, a través de consultas, escoja a candidatos del progresismo o a candidatas. No me voy a poner aquí, en una oficina de estas encerradas, con un bolígrafo a ver quién es el candidato en Medellín, en Cartagena… ese no es mi papel.

2116 - Foto: Semana

V.D.: Me toca cambiarle la pregunta para insistirle. ¿Usted no se opondría a una candidatura presidencial de su esposa?

G.P.: Lo único que diría es que es el proceso popular el que tiene que definir quién es la candidata o el candidato.

V.D.: Así sea su esposa…

G.P.: Cualquiera que se vaya a meter en ese berenjenal, del que yo, menos mal, ya salgo. He estado muchos años en esto. Cualquiera que se vaya a meter, hombre, mujer, cercano o lejano, tiene que pasar por un proceso de consulta popular.

V.D.: Es que Verónica Alcocer es su esposa y usted tendría que decir: ‘Sí, mi amor, láncese, la apoyo’, o ‘Mi amor, yo no la apoyo’.

G.P.: Déjeme en mis silencios.

V.D.: Que hablan más que las palabras.

G.P.: A veces son importantes.

V.D.: ¿Usted le reconoce un potencial a ella?

G.P.: Sí, tiene un potencial y otras personas también lo tienen. Dejemos que sea la política la que fluya. No estoy interesado en que un familiar mío sea candidato. Como sucedió con mi hijo mayor, que era diputado antes de que yo llegara a la presidencia, y había decidido ingresar a la política. Esa es una decisión libre. Mis otros hijos han decidido otras cosas.

V.D.: Irse a estudiar…

G.P.: Sí, y mi hija Antonella a jugar fútbol. Son decisiones que considero que son libres. No las obligo ni para impedirlas ni forzarlas. Me parece que, en el caso de mis hijos, ellos deben ser completamente libres en la escogencia de su vida, de su destino. Puede ser aquí, afuera. Puede ser intelectual, puede no serlo, ese ha sido mi esfuerzo, que me ha costado bastante, porque he cruzado momentos difíciles y al mismo tiempo he tenido que soportarlos financieramente. Pero han tenido una buena educación como para tener certezas y criterios relativamente sólidos sobre el quehacer de su vida. Su destino.