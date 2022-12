Atención: este es el plan que trabaja el Gobierno para la reforma pensional y que incluye a los fondos privados. Habla presidente de Colpensiones

SEMANA (S.): ¿Cuál es la visión que tiene usted de lo que debe ser el sistema de pensiones del país?

JAIME DUSSÁN (J.D.): Creo que el sistema de pensiones en Colombia debe ser un sistema unificado. Todos los sectores debemos tener un solo régimen pensional, sobre todo hasta cuatro salarios mínimos, de tal manera que la gente que tenga menos recursos, al finalizar su vida puedan tener una pensión que, por lo menos, les permita vivir dignamente. Esa será nuestra tarea: que no exista un solo colombiano que ha prestado servicios a la sociedad, en empresas públicas o privadas, ocasionales o independientes, que no tenga una pensión.

S.: ¿Cómo está ese panorama actualmente?

J.D.: Hoy tenemos más de cuatro millones de colombianos que no tienen pensión, que no tienen servicios de ninguna naturaleza, y nuestra campaña será para que ningún colombiano muera en una situación crítica. Por eso estamos pensando en esos tres millones de ciudadanos a los que les vamos a empezar a aportar un subsidio por parte del Gobierno nacional para que, por lo menos, tengan un fin de vida no tan grave como el que están viviendo en este momento.

S.: ¿Cuáles serán las bases de la reforma pensional que el Gobierno está trabajando?

J.D.: Creo que nosotros en general vamos a tener en cuenta los criterios que están en el programa de gobierno que fue votado mayoritariamente por los colombianos y que propuso el actual presidente de la República, el doctor Gustavo Petro. Él ha dicho claridad dónde estaría la base de esa propuesta pensional.

S.: ¿Qué va a pasar con los fondos privados de pensiones en esa reforma pensional?

J.D.: Creo que ese es el análisis que vamos a hacer con ellos. En general, los colombianos y las colombianas, los fondos privados de pensiones y nosotros, Colpensiones, como fondo público, sabemos que se requiere una reforma pensional en Colombia y la vamos a hacer. Vamos a convencer al país que es necesaria y que vamos a trabajar fuertemente, con mucha convicción y sustentación para que en el Congreso podamos lograr su aprobación.

S.: ¿Pero esta reforma será concertada con los fondos privados de pensiones?

J.D.: Nosotros haremos el esfuerzo de tener una reforma pensional unificada con todos los sectores que hoy cumplen con esa tarea de ahorrar recursos para pagar pensiones a los colombianos y colombianas.

S.: Incluidos los fondos privados y sus posiciones...

J.D.: Sí, tenemos que analizar con ellos sus posturas. Ellos saben que tenemos que hacer modificaciones, las dificultades que tienen, porque más que ser unas instituciones que pagan pensiones, son unas instituciones de ahorro pensional que son diferentes al propósito que debe tener todo Estado y toda sociedad y es que al finalizar la vida laboral de un trabajador tenga derecho a una pensión y se la paguen.

S.: ¿Se descarta entonces ese temor que tienen algunos sectores de que se van a acabar los fondos privados de pensiones?

J.D.: Lo que hay que tener no es el temor de si se acaban o no los fondos privados de pensiones o Colpensiones, lo que tenemos que tener como responsabilidad los colombianos y el Estado es que todos los colombianos, sin excepción, deben tener una pensión y todos los fondos tenemos que trabajar en ello.

S.: ¿Se harán los traslados de dineros de los fondos privados al Presupuesto Nacional del que habló el presidente Petro en la campaña?

J.D.: Vamos a analizarlo con todos los sectores, con los ministerios de Hacienda y Trabajo, indiscutiblemente con los académicos que están estudiando este tema y con la comisión que hemos integrado para tener la pautas, informaciones e iniciativas para una propuesta colectiva.

S.: ¿Ese trabajo ya comenzó?

J.D.: Sí, ya integramos una comisión en el Ministerio de Trabajo en la que vamos a participar con esa cartera, Colpensiones, el Ministerio de Hacienda, el sector público y con nosotros participarán todos los fondos pensionales, los gremios económicos y expertos en la materia, teniendo en cuenta los aportes de las universidades y los investigadores en esta materia.

S.: ¿Cuándo se conocerá ese texto de reforma pensional?

J.D.: Yo creo que la última semana del mes de febrero, porque aspiramos a presentarlo el 15 de marzo al Congreso.