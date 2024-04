Miguel Uribe critica baja ejecución presupuestal del Gobierno Petro en 2024: “Inferior al promedio de los últimos cinco años”

“Son los que verdaderamente le importan a los colombianos. La pésima ejecución de su gobierno no solo es vergonzosa, es casi una traición a los colombianos”, manifestó el senador.

El Ministerio de la Igualdad de Francia Márquez es un fracaso. Su ejecución presupuestal no supera el 1%, denuncian burocracia y otras problemáticas

“Pero a ellos, a los miles de colombianos les digo que aquí estamos de pie defendiendo a Colombia, sus recursos, lo que con tanto esfuerzo hemos construido. No se trata no solo de no robar, se trata de hacer. Buena parte de la crisis que los colombianos estamos viviendo es por la ineficiencia del presidente Gustavo Petro”, concluyó el parlamentario de oposición.