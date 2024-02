Miguel Uribe le cantó la tabla al MinHacienda. Dijo que “miente” y hace cuentas al estilo “DMG”. También habló de “la gran estafa de Gustavo Petro sobre las pensiones”

El senador del Centro Democrático, Miguel Uribe, le cantó la tabla al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.

Lo hizo durante un debate de control político en la Comisión Tercera del Senado este martes, 20 de febrero, donde los legisladores conocieron el impacto fiscal y financiero de las reformas laboral y pensional promovidas por el gobierno de Gustavo Petro.

Uribe, visiblemente molesto, dijo que para este gobierno, “a diferencia de nosotros, el trabajo es una humillación, les parece que trabajar es humillante, eso ha sido así históricamente, cuando para nosotros, los demás, trabajar es una bendición, da libertad, dignidad, independencia, libertad que ellos no quieren”.

El senador del Centro Democrático, Miguel Uribe. | Foto: guillermo torres-semana

Manifestó que el debate de control político fue importante porque no solo se trató de hablarle a los senadores sino a los colombianos.

“No hay dos reformas más importantes que toquen más la vida de los colombianos que la laboral y pensional. Son reformas con una alta carga ideológica, no resuelven los problemas que diagnostican, están construidas sobre falsos dilemas”, expresó.

Uribe destacó que no hay una actitud más torpe en la vida que, con el pretexto de mejorar lo que no funciona, destruir lo que sí sirve. “Eso no lo hace nadie en la casa de uno. Es más torpe aún cometer los errores del pasado. Este Gobierno pareciera vivir en una burbuja, como si hubieran quedado congelados en la historia”, manifestó.

El Ministro de Hacienda miente y hace cuentas al estilo de la pirámide DMG.



Está es la gran estafa de Petro sobre las pensiones. pic.twitter.com/DKGeuNevUk — Miguel Uribe Turbay (@MiguelUribeT) February 20, 2024

El senador también insistió en que el Gobierno tiene una animadversión con el sector productivo “porque lo quieren destruir con la salud, pensiones, la reforma laboral y las demás acciones de la Casa de Nariño, generando un clima de incertidumbre. Eso tiene un efecto concreto: menos empleo. Tenemos desempleo del 10.8%, superior al que recibió Gustavo Petro. Eso, sin aprobar una reforma que puede generar una pérdida de 500.000 empleos formales”.

El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. | Foto: Transmisión Youtube

En su intervención, Miguel Uribe se refirió a la reforma pensional. “El Gobierno, con una retórica absolutamente mentirosa, está creando unas expectativas que no son ciertas y los perjudicados de ese daño no han nacido o no se han dado cuenta de lo que van a sufrir”.

Y se refirió al ministro Ricardo Bonilla.

“Usted, ministro, ha dicho una cantidad de mentiras sin sonrojarse. Es una vergüenza que nos diga lo que nos acaba de plantear sistemáticamente. Comencemos con lo más grave cuando dijo que en los últimos 10 años la gente se pasó a Colpensiones porque el mercado lo definió porque es mucho mejor que los fondos privados y no hay competencia desleal. ¿Hay mala fe o usted es ignorante? La única razón por lo que eso sucede es porque hay un subsidio regresivo y lo que me cuesta es pensar que la izquierda pareciera defenderlo”.

La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Y siguió explicando: “La persona que le faltan 10 años para pensionarse, si se queda con un fondo privado, se pensionará con la plata que ahorre no solo de ahí para atrás, sino en los últimos 10 años. Si se va para Colpensiones tendrá la posibilidad de una pensión, según la cotización de los últimos 10 años, de acuerdo a lo que ahorre en esa década, sin importar el pasado. Claro que los beneficia”.

“Usted -Ministro- está haciendo cuentas DMG. Usted nos está justificando una pirámide financiera. El sistema de reparto es una pirámide, un engaño a los colombianos, en el mundo entero fracasa el sistema de reparto (...)”, añadió.

“Dice aquí que valen 4.5 la administración y es 0.7% y, ¿sabe cuánto es Colpensiones? 1 %. ¿Se modifica en la reforma? No. Se mantiene. Es decir, aún hoy es más cara la administración en Colpensiones y con riesgo de corrupción gigantesca. Ustedes no están vigilando, allá crece la burocracia, no la están vigilando y para allá van las pensiones, para que este gobierno haga politiquería”.