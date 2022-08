Miguel Uribe se fue de frente contra Claudia López por decisión del Tribunal sobre el POT; dice que hubo ‘mermelada’

Miguel Uribe cuestionó la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de revivir el proyecto de Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Claudia López.

Para el senador del Centro Democrático genera cuestionamientos que algunos de los magistrados tengan cercanía con personas que trabajan en la administración distrital, específicamente en la entidad que se encarga de idear ese proyecto para la ciudad. “Varios familiares que tomaron esta decisión trabajan en la Alcaldía”, aseguró.

El congresista también criticó que en medio de la decisión no hubo deliberación por parte de los magistrados del Tribunal, ya que una de las togadas se declaró impedida porque su hija trabaja en la Secretaría de Planeación, es decir, la entidad que lidera el POT.

“El mismo día que sus colegas le negaron el impedimento, ese mismo día expidieron un auto de 67 páginas para tumbar otro de menos de 10 páginas. Eso lo que demuestra es que la decisión estaba lista, que no hubo deliberación y que esta decisión responde a la influencia política de Claudia López en el Tribunal”, afirmó Uribe.

Ante las graves acusaciones, la alcaldesa de Bogotá le contestó al senador. “Además de politiquero y antibogotano no sea calumniador. Ni los magistrados ni yo somos de su estirpe. Muy a su pesar, Bogotá tiene un POT que la reverdece, que hace justicia social y no negocio de tierras, que hace vivienda digna y no casas de miseria. Bogotá derrotó su infamia”, dijo la alcaldesa.

Uribe no se quedó callado y le contestó el mensaje. “La única calumniadora profesional es Claudia López que ha tenido que rectificar varias veces ante la justicia. Los hechos hablan por sí solos. Claudia López reparte mermelada a su antojo. Así ha gobernado. Su propio partido la expuso”, aseguró el senador del Centro Democrático.

La discusión ha generado respuestas de varios de los políticos aliados de cada uno de los sectores. Mientras algunos cercanos a Claudia López han celebrado la decisión y han arremetido contra Uribe, desde el Centro Democrático y sectores afines han cuestionado esa cercanía que habría entre los magistrados y funcionarios de la Alcaldía de Bogotá.

El representante a la Cámara Andrés Forero, del Centro Democrático, criticó ese hecho. “El CTPD y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca han sido claves para mantener vivo el inconveniente y arbitrario POT de Claudia López. En ambos casos, los que tomaron la decisión tenían hijos o sobrinos trabajando en la Alcaldía de Bogotá. ¿Qué hubiera dicho de esto la Claudia senadora?”, cuestionó Forero.

La decisión del Tribunal de Cundinamarca se presentó luego de tres meses de revisión, tras la demanda interpuesta por parte del senador Miguel Uribe al decreto por el cual expidió la alcaldesa el POT para la ciudad.

La ponencia del Tribunal que revivió el proyecto de Claudia López fue expuesta por el magistrado Felipe Alirio Solarte, que determinó que no se habrían presentado irregularidades en ese proceso, como argumentó el demandante. “La Sala considera que no había lugar a decretar la suspensión provisional de los efectos jurídicos del acto administrativo proferido por la alcaldesa distrital de Bogotá, en consideración que no está probada la suspensión del plazo por el trámite de impedimentos y recusaciones”, dice el fallo.

Uno de los principales argumentos de Uribe para demandar la expedición de ese decreto es que se había presentado un incumplimiento en el proceso porque no se tuvieron en cuenta los tiempos que pide la ley. En su momento generó polémica que la alcaldesa sacara el POT y que faltara concertación con el Concejo de Bogotá.

Según la demanda de Uribe, al momento en el que la alcaldesa radicó el decreto para sacar adelante el POT no se habían cumplido los 90 días calendario de los que disponía el Concejo para la deliberación del proyecto.