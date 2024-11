Militante de la Colombia Humana denuncia amenaza de muerte por impugnar elección de mesa directiva: “No me van a callar”

El 30 me enviaron un correo diciendo que teníamos que firmar el poder autenticado al abogado para seguir con la acción. Por eso otros militantes me decían en redes que quería acabar con el partido, que era mala gente. Muchos, amigos de ellos”, contó Torres a este medio.

Pero fue el 7 de noviembre cuando vio las consecuencias de sus denuncias contra el partido, que podrían terminar en sanciones y el desconocimiento de la mesa directiva por parte del CNE. A las ocho de la mañana, Torres iba camino a su trabajo cuando dos hombres en motocicleta lo llamaron por su nombre.“Como soy líder social, pensé que era alguien del consejo. Lo que estos tipos me dijeron fue que no siguiera con lo de la impugnación, que me daban 48 horas para retirarla y si no me mataban”, manifestó el militante en su denuncia ante la Fiscalía General de la Nación.