MinIgualdad explica por qué consignó por error $178 millones a sus funcionarios: “Los recursos están siendo retornados”

El Ministerio de la Igualdad y Equidad, en cabeza de la vicepresidenta Francia Márquez, se pronuncia sobre la consignación de cerca de 178 millones de pesos, por concepto de prima técnica, a funcionarios que no deben recibirla.

La cartera, que se encuentra en el ojo del huracán por este error y su falta de ejecución de recursos en inversión para los más necesitados, asegura que no se trata de un “bono millonario”.

A pesar de esto, el Ministerio admite que se equivocó en el pago de sus trabajadores en el mes de febrero, lo que provocó que subdirectores, directores técnicos, jefes de oficina y asesores recibieran un recurso que no les corresponde por el ejercicio de sus funciones.

“En el mes de febrero, al momento de aplicar actividades de revisión y verificación a la liquidación de nómina por parte del equipo técnico de la Secretaría General, se evidenció que en la parametrización del sistema de nómina se incluyó el concepto de prima técnica automática para todos los subdirectores, directores técnicos, jefes de oficina y asesores, a quienes no les aplicaba este concepto”, explicó la cartera de la vicepresidenta.

Según conoció SEMANA, la cartera le consignó la prima técnica a cerca de 20 funcionarios, quienes no debían recibir dichos recursos. Los giros habrían estado entre los 3 millones de pesos y los 46 millones de pesos.

“Yo, (), mayor de edad identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. (), autorizo de manera voluntaria, expresa e irrevocable al Ministerio de Igualdad y Equidad, para deducir el valor de mis emolumentos salariales y/o prestacionales, la suma máxima de ($), recursos que me fueron consignados por concepto de prima técnica, (emolumento que de acuerdo con la normatividad que rige la materia, no está establecido para el empleo que desempeño) en las siguientes cuotas mensuales”, dice el documento.