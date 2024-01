MinInterior, Luis Fernando Velasco, defendió al presidente Petro en medio del choque con el fiscal Barbosa: “Es una mala despedida”

“El señor presidente ha sido respetuoso en sus trinos, él es un hombre de carácter, dice lo que piensa, el señor fiscal está de salida y de una manera interesante viene dando declaraciones diarias, me parece que es una mala despedida, me parece que el país no necesita”, sostuvo Velasco.

“Ahora nos quieren echar otra vez, lo advierto, el fiscal en su desespero, porque algo ocultan, que no quieren cumplir la Constitución, algo ocultan, va a intentar coger presos e iniciar procesos a varios de ustedes, porque me está investigando es a mí”, dijo Petro.

Y añadió: “A mí me importa un comino que me investiguen, lo que pasa es que la Constitución dice que él no tiene la competencia para investigarme, entonces lo hace por los lados y se burla de la Constitución y está ejerciendo una sedición, porque algunos periodistas han descubierto que en la Fiscalía hay roscas en el más alto nivel que están protegiendo la mafia en Colombia y no los investigan”.