MinInterior sobre históricas marchas del 21 de abril: “Hay un mensaje político y creo que el Gobierno nacional debe escuchar”

"No pueden pensar en democracia, solo el odio los mueve. Para ellos el voto no existió, solo piensan en el golpe de Estado porque no aguantan que el pueblo pobre y juvenil triunfen", afirmó el presidente Petro en su cuenta de X. | Foto: X

Y aseguró que los manifestantes estaban rechazando su gobierno por su origen de izquierda y no por su mal desempeño: “El presidente es guerrillero, dicen, o porque su procedencia popular no nos representa, o porque es de izquierda, no debe gobernar; es el odio el eje central del mensaje. Un odio que yo no quiero que regrese al poder porque mataría mucha gente, quizás peor que como lo hizo en el pasado”.