Ministro de las TIC, Mauricio Lizcano, dijo que el Gobierno le está apostando a que Colombia sea líder en inteligencia artificial

M.L.: ONTIC es una de las herramientas y plataformas más completas del sector e incluso de cualquier ministerio. Lanzamos un observatorio para que todos los datos, el catálogo de todo el sector y de todas las empresas esté centralizado, georreferenciado en todas las antenas y la conectividad del país. Es decir, que toda la información de este sector esté en un solo portal para que el Gobierno, la industria, los medios de comunicación, o cualquier academia o empresa pueda tener el catálogo de accesos. Esto no es que lo vamos a hacer, esto es que ya lo hicimos. Usted puede ingresar a www.ontic.gov.co y ver todo este mar de información que tenemos en la plataforma.

M.L.: Así es. Ingresa, puede ser desde el celular, y ahí está toda la información pública del sector. Puede ver las 5G, qué tiene conectividad, que no la tiene, ahí está todo.

M.L.: Ya hemos desplegado más de 1.150 antenas, estamos en más de 18 departamentos, un 51 % más avanzados de los acuerdos que hicimos. Siempre dijimos que el despliegue de 5G tomaba tres años, ciudades de más de 500.000 habitantes este año, ciudades capitales el otro año y 200.000 el tercer año porque es una estructura que no se construye de un día para el otro. Vamos 51% más avanzados y esperamos llegar, en el tercer año más o menos, al 55 % de la población.

M.L.: A volvernos líderes en inteligencia artificial, que resuelva la mayoría de los problemas que tenemos en Colombia y que sea un habilitador para el desarrollo de muchos sectores. Estamos haciendo investigación, desarrollo, dos centros de producción de inteligencia artificial, uno en Bogotá y uno en Zipaquirá, 60 centros de formación en inteligencia artificial, estamos formando dentro del millón de colombianos, invirtiendo más de 400.000 millones en inteligencia artificial en Colombia, somos uno de los países líderes que más está promoviendo la inteligencia artificial, muchos países lo quieren regular, pero no invierten, no lo quieren promover, la diferencia es que Colombia lo está promoviendo y lo está asociando y está invirtiendo, no solo lo está regulando.