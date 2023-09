MinTransporte sale a respaldar al presidente sobre su polémica propuesta del subsidio al transporte público

En primer lugar, el jefe de cartera señaló que esta medida no es algo reciente, sino que es una medida que se viene reflexionando en la agenda pública desde hace más de una década. En ese orden de ideas, Camargo indicó que en la actualidad las ciudades enfrentan un déficit financiero en sus respectivos sistemas de transporte masivo, estratégicos y en todo lo relacionado con el transporte público.

El jefe de cartera señaló que en 2009 se planteó esta medida, lo cual hace que no sea nueva. | Foto: Getty Images

“Algunos resultados preliminares, insisto, preliminares. En modelo propuesto,@Bogota podría recaudar + de 3 billones y no es un subsidio, es una contribución en la que todos aportamos al transporte público. Servicio esencial para hacer ciudades más habitables y sostenibles”, sostuvo.

Los ejemplos presentados por el ministro no solo fueron de la capital colombiana, sino que también plasmó el escenario de Cartagena, donde 260 mil hogares y 290 mil predios contribuyen en el transporte público. Con el pago promedio anual por predio de 758.000 pesos, cada persona pagaría aproximádamente 16 mil pesos mensuales por el uso del servicio, fortaleciéndolo y distribuyendo mejor los recursos.