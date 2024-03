“No era necesario atacar toda la marcha”: MinInterior responde a uso de gases lacrimógenos en manifestación feminista

“Tengo que esperar la investigación que haga el inspector de la Policía. Me parece que no era necesario atacar toda la marcha. Ahora, ¿cuál es el tema? Si nosotros hemos preparado a unos funcionarios diciéndoles que el ciudadano es peligroso per se, pues muy seguramente esa va a ser su reacción. Es un tema estructural. Yo no quiero aquí satanizar la institución de la Policía”, detalló el funcionario.