“No hay evidencia de que exista el Clan del Golfo en Bogotá”: minDefensa habló sobre pancartas de este grupo delincuencial

En ese sentido, explicó que esas “pancartas son una pretensión de mostrarse públicamente y de presionar para adquirir un estatus político, que el Gobierno nacional jamás les va a conceder, no son un interlocutor político”.

"No hay evidencia de que exista el Clan del Golfo en Bogotá, según información de inteligencia. Las pancartas son una pretensión de mostrarse públicamente y de presionar para adquirir un estatus político, que el Gobierno Nacional jamás les va a conceder, no son un interlocutor… pic.twitter.com/E1Luxi5J5I

Más temprano, al término de un consejo de seguridad adelantando en la Alcaldía de Bogotá de manera conjunta entre el Gobierno y el Distrito, el ministro de Defensa afirmó que se trata de actuaciones publicitarias del Clan del Golfo con el único fin de lograr que se les otorgue un estatus de interlocutor político, pero es un tema en el cual el gobierno del presidente Petro no piensa ceder.

“El Clan del Golfo es una organización criminal”: Claudia López se alineó con posición del Gobierno

La alcaldesa de Bogotá Claudia López aseguró que el Clan del Golfo es una organización criminal y, por lo tanto, no debería dársele ningún estatus político ni pensar en negociar con ese grupo armado al margen de la ley.

“Déjenme expresar mi absoluto respaldo al señor ministro de Defensa y al Gobierno nacional, en no caer en la tentación ni en ningún tipo de presión propagandística que haga el Clan del Golfo para que el Gobierno les dé el estatus político. El Clan del Golfo es una organización criminal, punto”, afirmó la alcaldesa de Bogotá.

La mandataria local dijo que bajo ninguna circunstancia se debería ceder ante cualquier presión de ese grupo, como ha sucedido recientemente en la capital en la que se vieron pancartas del grupo armado. López dijo que el Clan del Golfo no tiene ninguna presencia en Bogotá, sino que lo que estaría haciendo es una “presión publicitaria” al Gobierno para que se le dé algún reconocimiento político.

“Gracias, señor ministro, por no darles reconocimiento político a criminales y narcotraficantes. Eso es lo que son y como tal los tenemos que perseguir. Y cuéstenos lo que nos cueste, los tenemos es que perseguir y judicializar y en ningún caso darles un estatus que no tienen y que no se merecen”, dijo la alcaldesa.