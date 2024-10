“No hay ningún golpe de Estado”: César Lorduy, presidente del CNE, responde a Petro y aclara que no habrá afectaciones al fuero presidencial

Dada la importancia de la ponencia y con base en eso, se tomaron unos tiempos que establece el reglamento y cada uno de los magistrados conoció el expediente. Y en ese transcurso de tiempo, de mayo a la fecha, también sucedieron algunos inconvenientes ajenos a la voluntad de la Sala Plena, por ejemplo, la desvinculación y luego la vinculación del magistrado Altus Baquero y un pequeño problema de salud que tuvo una de las magistradas. Ayer por fin, la Sala Plena, luego de escuchar por más de 5 horas a cada uno de los magistrados, decidió formular cargos y abrir investigación. Y es solamente formular cargos y abrir investigación, no es una una sanción sino es precisamente para que se inicie una investigación que permita demostrar o no si los hechos presuntos, que se mencionan en el pliego de cargos, son ciertos o no lo son. Con base en esa información la ley establece cuál es el camino que debemos seguir.