“No lo hemos hablado todavía”: alcalde Carlos Fernando Galán sobre nueva reunión con Gustavo Petro para discutir el Metro de Bogotá

Un tema que parece que aún genera roces entre el Distrito y el presidente de la República, Gustavo Petro, es la megaobra del Metro de Bogotá. Entre ambas orillas, hay posiciones radicales que los alejan, especialmente sobre tener o no un tramo subterráneo de la primera línea.

En ese sentido y tras un encuentro que sostuvo el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, con el presidente Gustavo Petro esta semana para hablar de Regiotram, el mandatario distrital fue enfático en señalar que aún no se ha hablado sobre una nueva reunión con el jefe de Estado para discutir el proyecto del metro .

“En lo que tiene que ver con el contrato de concesión de obra, efectivamente hay algunos retrasos. Son retrasos que, de todas maneras, mantienen el proyecto entre la programación temprana y tardía, dentro de ese margen . Y se están tomando las medidas que hoy se presentaron en la junta, donde estuvieron presente también obviamente los independientes, el Gobierno nacional, para garantizar, digamos, que se acelera el proyecto de tal forma que no caiga por debajo de la programación tardía y vuelva a estar en la ruta original de la programación temprana, que es en lo que necesitamos que esté el proyecto”.

Y a la pregunta sobre cuándo se tiene previsto volver a hablar con el presidente del Metro , dijo Galán: “No, no lo hemos hablado todavía, pero entiendo que cuando haya una discusión sobre el tema de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, vamos a tener una nueva discusión sobre el proyecto”.

Alcalde Carlos Fernando Galán anuncia que buscará dejar adjudicada la tercera línea del metro de Bogotá; estas son las opciones del trazado

Así lo manifestó el mandatario en entrevista con SEMANA: “Sí, tenemos esa intención. La administración anterior avanzó en la prefactibilidad. Queremos evaluar esa prefactibilidad para ver si avanzamos en los estudios y en un proceso licitatorio para iniciar, por lo menos, la licitación de esa tercera línea en nuestro gobierno. La meta es que, en los próximos diez años, Bogotá pueda estar avanzando en la construcción de tres líneas férreas de transporte masivo. Mi meta es avanzar en la tercera línea, no construirla, obviamente, porque no voy a prometer algo que no se alcance a hacer, pero sí ojalá lograr adjudicarla”.