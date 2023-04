“No nos dejemos tentar de la publicidad cubana”: el SOS del expresidente Álvaro Uribe sobre reforma a la salud

Durante un foro organizado por el Centro Democrático en el municipio de Riohacha, en La Guajira, el expresidente Álvaro Uribe lanzó un SOS frente a la discusión que se viene dando en el país sobre la reforma a la salud.

Vale recordar que el proyecto presentado por la ministra Carolina Corcho ha librado una dura batalla desde que fue radicado en el Congreso de la República. Varios sectores políticos han establecido líneas rojas dentro del articulado y, según dicen, el radicalismo de la funcionaria ha dificultado llegar a acuerdos.

En su intervención, el exmandatario cuestionó “por qué para mejorar unos aspectos de la salud hay que destruir lo bueno, lo extraordinario que tiene el sistema”. A su vez, dijo que “todos estamos de acuerdo en que Colombia necesita más especialistas”.

“Aquí hubo un reclamo hoy, que hay que mejorar la atención preventiva, que hay que mejorar la atención en las comunidades rurales de población dispersa. Todos estamos de acuerdo en que hay que aumentar los ingresos del talento humano, de los médicos, de las enfermeras, de todos aquellos colombianos que trabajan en la salud”, expresó el exmandatario.

No obstante, también hizo énfasis en dos cuestionamientos en que se fundamentan varias de las críticas que se le han hecho a la reforma: “¿por qué le quieren quitar a los colombianos la posibilidad afiliarse a una EPS u otra, a una EPS del Estado o privada o cooperativa o mixta?, ¿por qué quieren obligar a todos los colombianos a tenerse que afiliar a un Centro de Salud del Estado o controlado por el Estado?”

Uribe también cuestionó por qué se niega que el sistema de salud es solidario. En ese orden de ideas, comentó que, en Colombia, el empresario o el Estado pagan la mayor parte, mientras que “el trabajador paga lo mínimo”. Es más, agregó que “los colombianos informales no pagan”.

“Veamos Cuba. No es la vieja generación crítica del castrismo; es la nueva generación. Los que han salido recientemente, médicos jovencitos que se han tenido que ir al extranjero, dicen: ‘al principio eso pudo funcionar, hoy es un desastre. Solamente le sirve a la alta burocracia cubana y a unos visitantes internacionales para hacerse publicidad’”, sintetizó el líder natural del Centro Democrático.

Adicionalmente, el expresidente Uribe afirmó que, en Colombia, “el rico tiene la misma atención del pobre”.

“Uno encuentra en las clínicas de Colombia, con los mismos médicos, con la misma atención, al paciente rico y al paciente pobre. Por favor, yo creo que hay que hacer una gran reflexión para hacer unos ajustes, que ya hemos mencionado, pero para no acabar grandes logros de nuestro Sistema. Miren, para el nivel de ingreso de Colombia, este sistema es extraordinario y eso ya es conocido”, expuso.

Finalmente, el exjefe de Estado encaminó su lectura hacia una petición clave: “no nos dejemos tentar de la publicidad cubana, eso en el fondo es un desastre”.

Desde Riohacha, La Guajira



“Aprueban la reforma a la salud, hacen un daño, ¿y después quién lo reversa?”

Por medio de su cuenta de Twitter, el exmandatario ha lanzado duras críticas sobre el contenido del articulado, que fue radicado originalmente por la ministra de Salud, Carolina Corcho, y el presidente Gustavo Petro, el pasado 13 de febrero.

“Aprueban la reforma a la salud, hacen un daño, ¿y después quién lo reversa?”, se preguntó el expresidente Uribe en un trino publicado el viernes 21 de abril.

En la noche anterior, el exmandatario ya había cuestionado las políticas públicas en materia de salud que se aplican en países como Cuba, a través de un video que también fue publicado en su cuenta de Twitter.

“Me da mucho gusto estar con la señora que es colombiana y que tiene una clínica en Miami. Con esta joven médica venezolana y con estas dos jóvenes médicas cubanas. Déjenme hacer una pregunta, ustedes estudiaron la medicina allá, ¿por qué salieron de Cuba?”, les consultó el exmandatario a las dos profesionales de la salud.

“Libertad, más que todo libertad”, respondió una de las médicas que se encontraba con el expresidente, quien también les preguntó cuál era la opinión que tenían sobre el funcionamiento del sistema de salud cubano.

“Faltan recursos, falta educación, falta medicina, es lo que falta. Porque allá todo es para el que tiene y el resto del pueblo ahí quedó. No existe lo de universalidad que nos presentan, no es algo parejo. No tenemos nada”, le dijo la otra médica de Cuba.

La nueva generación de médicos que tiene que salir de Cuba. Y en Colombia ansiosos de seguir el pésimo camino! pic.twitter.com/CXvoCCdVmF — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) April 21, 2023

Más adelante, el expresidente sostuvo que las opiniones de las jóvenes eran fundamentales para entender los efectos de las políticas públicas que se aplican en los países con gobiernos de izquierda.

“Esta es una nueva generación, desprendida de los sesgos que pudo tener mi generación. Han estudiado en Cuba y han tenido que dejar su patria por las frustraciones del comunismo”, concluyó el exmandatario en el video.