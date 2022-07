“No nos hagas esto”: Margarita Rosa de Francisco se molesta con Roy Barreras por su encuentro con Rodolfo Hernández

A Margarita Rosa de Francisco no le gustó el encuentro entre el senador de la oposición Rodolfo Hernández y el presidente del Senado, Roy Barreras.

Menos le pareció que Barreras le ofreciera al excandidato presidencial que presidiera la comisión accidental que se encargará de tramitar con urgencia los proyectos de ley anticorrupción que llegarán al Congreso y que requieren de acompañamiento parlamentario.

“No nos hagas esto, Roy Barreras. Tan bien que vamos, hombre. ¿Este tipo no tiene que ir a juicio, pues? Ni como mensaje simbólico sirve ese nombramiento”, manifestó.

Querida Margarita. El señor Hernandez no se cansó de insultarme y calumniarme durante toda la campaña pero ocupa una curul por derecho de la Oposición y mi deber es darle garantías a todos. Empezando por los contradictores. Tiene derecho a organizar grupos de trabajo. https://t.co/fmHXdSPfQT — Roy Barreras (@RoyBarreras) July 27, 2022

Barreras, quien tiene claro el papel de opinadora de Margarita Rosa de Francisco en el Pacto Histórico, le aclaró a la actriz el alcance de su propuesta a Hernández.

“Querida Margarita. El señor Hernández no se cansó de insultarme y calumniarme durante toda la campaña presidencial, pero ocupa una curul por derecho de la oposición y mi deber es darle garantías a todos. Empezando por los contradictores. Tiene derecho a organizar grupos de trabajo”, precisó.

Los enfrentamientos entre Barreras y Hernández parece que quedaron en el pasado. El 20 de julio, en medio de la posesión, el presidente del Senado se le acercó al exalcalde de Bucaramanga y lo saludó amablemente. Ambos sonrieron.

Este martes terminaron reunidos en el despacho de la presidencia del Senado hablando de los proyectos anticorrupción que se estudiarán en el Legislativo.

La fotografía despertó curiosidad porque Barreras llamó corrupto a Hernández en la campaña presidencial y esta semana lo invitó a presidir el trámite de los proyectos que buscan atacar las malas prácticas en lo público.

Además, Hernández aseguró a comienzos de 2022 que Barreras hacía parte de la “gavilla” de Gustavo Petro. Incluso, lo ha señalado con palabras de grueso calibre.

“Roy es un mentiroso redomado como siempre. Él ha estado con los últimos cuatro, cinco gobiernos, es una prostituta ambulante, entonces, no es raro que él invente todo lo que sea simplemente para generar ruido en mi contra, pero mientras hable en mi contra más votos voy a sacar porque la gente sabe que él es lo que dice: una prostituta ambulante”, afirmó en su momento.

Agregó en medio de la campaña presidencial que no le preocupaban los señalamientos de Roy Barreras. “Me preocuparía un comentario de un periodista, de un medio de comunicación, de un académico importante, pero que lo diga Roy, no. No tiene importancia. Ustedes saben quién es él, una prostituta ambulante por todos los partidos para lograr nichos de poder y luego traicionar a los electores”, añadió.

Mientras Hernández presidirá la comisión accidental de los proyectos anticorrupción en el Congreso, la Corte Suprema de Justicia ya tiene en sus manos la investigación por el escándalo de Vitalogic en su época de alcalde de Bucaramanga. Al exmandatario lo señalan de favorecer a una firma en una millonaria licitación de basuras en la capital santandereana.