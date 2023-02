“No quedamos satisfechos con las explicaciones que nos dio”: Dilian Francisca Toro tras encuentro con minSalud, Carolina Corcho

Siguen los reparos a la reforma a la salud del Gobierno. El pasado viernes, 17 de febrero, se llevó a cabo en Cali el cónclave del partido de La U, colectividad que hace parte de la coalición que conserva Petro, en el que estuvieron varios de los ministros del gabinete del mandatario.

Uno de los encuentros más esperados fue el de la ministra de Salud, Carolina Corcho, quien cerró la jornada. En entrevista con SEMANA, la directora del partido de La U, Dilian Francisca Toro, dio detalles del debate que tuvieron.

SEMANA: ¿Cuál es el balance del cónclave que tuvieron con varios de los ministros del Gobierno?

Dilian Francisca Toro (D. T.): Fue un balance muy bueno. Es un ejercicio que se debe hacer y ojalá se pueda realizar con todas las leyes. Eso hace posible la socialización de cada ministro de las reformas y que podamos interactuar con ellos, argumentar, expresarles nuestras dudas, nuestras preocupaciones, lo que nosotros creemos que es bueno de las leyes y apoyarlos en un momento determinado. Pero hay otras cosas en las que realmente no estamos de acuerdo; de esa manera podemos construir.

La presidenta del partido de La U mantiene algunos reparos sobre la propuesta del Gobierno. - Foto: ALEJANDRO VILLAQUIRAN

SEMANA: Cuando dice que hay temas en los que “no están de acuerdo”, ¿a qué se refiere concretamente?

D. T.: La reforma a la salud, que es una de las cosas que más nos preocupa. Ya la habíamos estudiado a profundidad y ahí pudimos interactuar con la ministra con respecto a lo que no estamos de acuerdo, además de las dudas y las preocupaciones que nos aquejan.

SEMANA: ¿Cuáles son esas preocupaciones que persisten en la reforma a la salud?

D. T.: Fuimos muy claros en decirle a la ministra que nos parece importante lo que está estableciendo el Gobierno en la reforma en ciertos aspectos. Por ejemplo, atención primaria, prevención de las enfermedades, dar una atención integral, dignificación del sector de talento humano, Consejo de Seguridad Social en Salud, que se haga giro directo, nos parece fundamental.

Pero nos preocupa que la ministra, cuando hace la presentación, dice algunas cosas que no están contenidas en la reforma, como: ella habla de “construir sobre lo construido”, pero cuando vamos a ver la ley, lo que está contenido, vemos que no se está construyendo sobre lo construido; más bien, yo creo que se está destruyendo lo que hoy tenemos como sistema y que en muchas cosas ha avanzado.

Por ejemplo, en el aseguramiento no vemos claro quién hace gestión de riesgo en salud, no vemos quién hace gestión del riesgo financiero, no vemos quién se apersona del paciente, a quién se le pone la tutela o a quién le reclaman, no hay quien se responsabilice con el paciente. Ese es un eje fundamental del sistema que tenemos y, si no lo tenemos claro, no vamos a poder tener una reforma a la salud realmente.

Por su parte, Toro destacó la conversación con otros ministros del gabinete de Petro. - Foto: Cortesía Prensa La U

Estamos de acuerdo con el giro directo, pero no estamos de acuerdo con que haya integración vertical, que las EPS tengan posición dominante, tenemos que mejorar ese punto. Pero allí ella habla de que va a dejar las EPS, pero cuando vamos y leemos, no es así, se van a marchitar las EPS. A su vez, dice que va a capitalizar la Nueva EPS por las personas que van a quedar sin servicio por la liquidación de diez EPS. Sin embargo, en este momento [Nueva EPS] no tiene la posibilidad de asumirlas, entonces uno dice: ¿cómo va a quedar? No está claro el tema. Y lo que dice de las EPS es que van a ser prestadoras de servicio o que podrán ser auditoras.

Nos parece preocupante la burocratización que se va a dar. Hay cosas que se pueden implementar, sin necesidad de acabarlos, con lo que tenemos hoy.

¿Quién va a dispensar los medicamentos? La ministra dice que como se están dispensando hoy, pero ¿quién va a hacer la logística?, ¿quién responde por los medicamentos, por ejemplo, de un enfermo crónico, de un hipertenso, de un diabético, de una persona que tiene cáncer? ¿Cómo va a ser la continuidad del tratamiento?, eso nos preocupa.

Nos parece que las autorizaciones hay que quitarlas porque esa es una barrera que se tiene hoy, para ir a un médico especialista, para los medicamentos. Otra cosa es la oportunidad del servicio. Pero cuando vamos a la reforma, no vemos cómo se soluciona ese problema, que es lo más álgido que tenemos en este momento, porque en los centros de atención primaria hay una junta de remisión que es la que va a decir si se remite o no y a dónde se remite. Va a ser una barrera a la atención continua.

Otra cosa es que si usted se enferma en cualquier parte del país, usted tiene un servicio; si es de urgencias, lo atienden en cualquier lugar, pero si tiene un centro de atención primaria en su sitio más cercano en su ciudad y si se va a otra, no sé si habrá que empadronarse en otro centro de atención primaria en la ciudad a donde llega. Es decir, la movilidad en el sistema parece que se perdiera y eso es muy importante.

También está la viabilidad financiera, porque se van a eliminar las EPS y ¿quién va a pagarles a los hospitales y a las clínicas? Eso es algo muy serio. Imagínese, se van a quebrar muchos hospitales y clínicas. Segundo, ¿qué va a pasar si el ministro ya le dio viabilidad, si hay el presupuesto suficiente? Me parece importante que se mejore la infraestructura y se fortalezcan los hospitales, pero hay que hacer centros de atención primaria sobre todo en las zonas apartadas y dispersas; sin embargo, nos tienen que decir dónde está el presupuesto y eso es fundamental que se diga.

Todo eso hace que uno tenga muchísimas preocupaciones y eso se lo expresamos a la ministra. Esperamos que ahora, a la discusión, podamos aportar, más que cualquier cosa, más que decir que no vamos a aprobar la reforma. La reforma tiene cosas muy buenas y esas habría que aprobarlas. Hay que tratar de llegar a acuerdos para que el sistema y lo que vamos a hacer se construya con todo lo que hemos logrado hacer estos 30 años.

La U desarrolló un cónclave con varios ministros del Gobierno el pasado viernes. - Foto: Cortesía Prensa La U

SEMANA: Son bastantes temas que preocupan, ¿qué respondió la ministra cuando expresaron estas mejoras?

D. T.: Ella respondió algunas cosas. Por ejemplo, sobre los medicamentos, dijo que como se está haciendo ahora, con unos dispensadores grandes y dio ejemplos de algunos, pero es que ni sabemos cómo va a ser la logística y quién va a hacer eso; cómo vamos a entregarle los medicamentos a la gente es una de las cosas fundamentales que hay que mejorar, es eso.

No quedamos satisfechos con las explicaciones que nos dio, pero lo más importante es que podamos ponernos de acuerdo, no es que acabemos aquí. Pongámonos de acuerdo para poder lograr que quien salga ganando sea la gente.

SEMANA: ¿Es cierto que la ministra Corcho se molestó y salió “por la puerta de atrás”, como reportaron medios como ‘El País’ de Cali, y que no atendió a los medios de comunicación?

D. T.: No le puedo decir si se molestó o no, nosotros expresábamos lo que pensábamos. Más bien, ella de pronto tenía algún tema que debía hacer inmediatamente y se fue rápido, no sé. Pero sí, ella no dio declaraciones. No sé si sería porque tenía algo.

Hay una cosa muy relevante. Los ministros, cuando se presenta una reforma, lo primero que deben hacer es un consenso, hablar con todos los sectores, con base en la evidencia, la experiencia, la parte científica y eso ha faltado un poco. El tema de poder hablar con todos los sectores y ponernos de acuerdo. Esperamos que ahora en el trámite de la reforma lo podamos hacer.

SEMANA: Si le entiendo bien, ¿la U respaldará una reforma a la salud y considera que es necesaria, pero sobre esa propuesta en concreta de la ministra de Salud hay reparos?

D. T.: Sí, claro, por supuesto. Y no podemos destruir lo que hemos construido, al contrario, hay que aportarle las cosas que se necesitan.