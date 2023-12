“No tienen idea de lo que aprobaron”: Bruce Mac Master estalla contra quienes aprobaron la polémica reforma a la salud

“Oyendo a los representantes que lideraron la aprobación de la #ReformaALaSalud, confirmamos lo que sabíamos, No Tienen Idea De Lo que Aprobaron, No Tienen Idea De Cómo Será La Operación del Sistema, No Saben Cómo Será la Transición del Sistema, No Tienen Idea Cuánto Vale la Reforma. Es decir están lanzando a Colombia a una crisis en el sistema de salud sin precedentes en forma totalmente irresponsable”, fue la primera parte del mensaje del presidente.