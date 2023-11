Notarios de Bogotá están renunciando por supuesta persecución del Gobierno Petro: “Es una presión indebida para hacer público el sector”

Si un pensionado es contratado en una empresa privada, puede percibir tanto el salario como su mesada. Solo debe notificar a su empleador, con el fin de no presentar aportes a pensión, sino a salud y otras prestaciones.

Sin embargo, los notarios no son funcionarios públicos desde la Constitución de 1991. Su figura quedó en un vacío, siendo esencialmente independientes que prestan un servicio público. Por esta razón, ellos deben asumir impuestos, pago de nómina, elementos de trabajo y arriendo del local en el que se encuentran ubicados, entre otras responsabilidades de un privado.

Hay que entender que los notarios no somos empleados, ni funcionarios públicos. Somos particulares que ejercemos una función pública. Las notarías están totalmente a cargo del notario. Pone todos los elementos. Impresoras, computadores y el local. Todo lo que se necesita para el funcionamiento. Con los ingresos pagamos eso y los impuestos. De cada 100 pesos, 94 se van en impuestos”, dijo uno de los notarios denunciantes, quien pidió reservar su identidad por temor a represalias por parte de entidades de control y vigilancia.

El notario, que debe encargarse de una nómina de 17 personas y 5 contratistas, se encuentra reducido en sus ingresos. A pesar de tener la posibilidad de devengar más de su pensión, no quiere renunciar porque esto significaría dejar en desempleo a sus trabajadores.

“Hay una persecución tremenda con los notarios porque es obligarlos a renunciar a la notaría. ¿Qué está pasando? Los que están renunciando ni siquiera han sido reemplazados. No hay nadie que le jale a eso. Saben que el negocio está mal. La vivienda está caída. Al notario 76 lo mataron y no han nombrado interino. Cerraron la notaría. Al presidente Gustavo Petro no le importa. En su cabeza todo lo quiere volver público”, dijo el notario, en conversación con SEMANA.