Nuevo ministro de Cultura niega que haya sido maestro de las hijas del presidente: “Estudiaron en Unimúsica, donde yo trabajé, pero no fui su maestro”

Este martes 28 de febrero, tras oficializar su salida del Ministerio de Cultura, la exministra Patricia Ariza se despachó y confirmó a la emisora Blu Radio que Jorge Ignacio Zorro, su viceministro de Creatividad y Economía Naranja, y quien la sucedería temporalmente, fue maestro de piano de las hijas del presidente Gustavo Petro.

Las redes sociales estallaron. Algunos contradictores de la administración aseguraron que se trataba de un nuevo caso de nepotismo donde la familia presidencial incertecedía en el nombramiento de los ministros. Recordemos que Ariza contó además que Zorro, con quien tuvo diferencias en el gobierno, era cercano a la primera dama, Verónica Alcocer. Al menos, según relató, viajaron juntos a Venezuela a conocer las experiencias de la red de orquestas de Caracas y ella no fue consultada.

“No es cierto que haya sido el maestro de piano de las hijas del Presidente. Ellas estuvieron en la Fundación Unimúsica y yo dictaba clases allí, pero ellas no fueron alumnas mías”, dijo Zorro a SEMANA.

Sin embargo, el maestro, quien fue fundador de la organización musical, dijo que allá había conocido a las hijas de Gustavo Petro.

“El presidente me conoce por el trabajo que yo hice cuando él era el Alcalde de Bogotá. Yo le monté como 110 orquestas juveniles, trabajamos con 16.000 niños, ahí es cuando él me conoce. El resto no es cierto”, precisó.

La exministra Patricia Ariza le contó a Vicky Dávila las razones por las que cree fue removida del Ministerio de Cultura. - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

El nuevo Ministro de Cultura se refirió a las palabras de Patricia Ariza, donde lo relacionó con las hijas del presidente.

“Patricia Ariza lo hizo con la mejor voluntad porque también ella sabe que las niñas estuvieron en la Fundación Unimúsica y yo dictaba clases allí. Fui decano de la Facultad de Musica de la Corpas durante 20 años. ¿Ustedes piensan que mi relación con el señor presidente por qué es? Es por mi hoja de vida y por todo lo que he trabajado con él durante muchos años. No es porque haya sido profesor de sus niñas. Yo las conocí ahí”, expresó.

Aunque cercanos a Zorro hablan de una supuesta relación de amistad con la primera dama, Verónica Alcocer, él lo negó. “No es cierto. Ni soy cercano a la familia”, respondió.

Patricia Ariza insiste en que el presidente debe, algún día, contarle qué razones tuvo para sacarla del Ministerio de Cultura. - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Este miércoles 1 de marzo, el presidente Gustavo Petro salió en defensa del ministro Zorro. “Mis hijas están en Francia. Y la menor que está conmigo es futbolista. ¿No sería mejor que mostraran cuál es la hoja de vida del maestro Rozo?, preguntó Petro a través de su cuenta personal de Twitter.

Precisamente, la hoja de vida del nuevo ministro es extensa en el ámbito de la música. Inició sus estudios en el Conservatorio de la Universidad Nacional con Ines Nava de Tanaka y posteriormente con el Maestro Olav Roots. En 1974 fue acreedor de una beca de estudios en el Conservatorio Tchaikovsky de Moscú.

Patricia Ariza revela “chismes” con Verónica Alcocer e Ignacio Zorro, profesor de piano de las hijas de Petro, que la sustituirá - Foto: SEMANA

En 1977 fue ganador del concurso de Dirección Coral con obras de compositores soviéticos para conmemorar los 60 años de la Revolución Socialista. Posteriormente, viajó a Francia y Alemania.

En 1982 estudió en el Berkshire Music Center (Tanglewood Mass). En 1989 realizó estudios de Posgrado en Eastman School of Music de la Universidad de Rochester. Entre 1980 y 1985 fue director y fundador de la Escuela Superior de Música del Instituto de Cultura y Bellas Artes de Boyacá (ICBA) y posteriormente Director de la Licenciatura en Música de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia UPTC, entre otros.