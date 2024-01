“Ojalá recuperemos los Juegos, tiene que haber responsables”: congresistas piden salida de minDeporte; suman votos para moción de Rodríguez

“Esto no es un juego. Petro cree que puede jugar a nivel internacional como juega con el pueblo colombiano. Ya salió la nueva convocatoria con ciudades que anuncian que quieren realizar los juegos, entonces, no veo el por qué ahora se cree que posiblemente se hagan en Colombia. Ojalá lográramos recuperar los Juegos, pero, se recuperen o no, acá tiene que haber responsables y esto tenemos que llevarlo hasta las últimas consecuencias” , sostuvo el representante a la Cámara del Centro Democrático, Jhon Jairo Berrío en conversación con SEMANA.

Entonces, ¿la oposición tiene los votos para la moción de censura contra Astrid Rodríguez? Lo que responde el representante Berrío es que “las cuentas nos van a dar. El país está a la espera de las respuestas que el Gobierno nacional está obligado a dar. No solo salir a decir que fue por desconocimiento. El Gobierno tiene que serle franco al país y decir de frente que el Gobierno Petro no quería hacer los Juegos: desde el principio la ministra Urrutia había manifestado que había que verificar si el Gobierno estaba interesado en hacer los Juegos”.

Si el Presidente de la República, @petrogustavo , no le pide la renuncia a la ministra, @AstridBibianaR , el Congreso de la República actuará llevando a cabo una moción de censura en su contra. Evidentemente no está preparada para seguir al frente de esta cartera. ¡No podemos… pic.twitter.com/KVo5YhYmPX

Lupa de la Procuraduría

Ese congresista también interpuso una queja disciplinaria ante la Procuraduría contra el Ministerio del Deporte. En palabras del legislador: “La ministra se debe ir. El país está en medio de una conmoción porque aquí no es si se van a realizar o no los juegos. Es absolutamente difícil y complicado porque ya el Gobierno demostró que no tenía la intención de hacerlos, no desembolsó los recursos en los tiempos que era”.