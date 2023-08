Otro lío para Petro: el senador, Jota Pe Hernández, lo denunció por declaraciones de su hijo Nicolás Petro ¿posible juicio al mandatario?

🔴ATENCIÓN! He denunciado a Gustavo Petro ante la comisión de acusaciones! Su propio hijo con pruebas en mano, confirmó a la fiscalía que la campaña presidencial SI RECIBIÓ dineros irregulares. Solicito se investigue,que todo delito sea castigado y todo corrupto vaya a la cárcel pic.twitter.com/xG0uFZTBvM

| Foto: NurPhoto via Getty Images

En medio del escándalo por supuestos dineros irregulares, el presidente revivió una publicación en la que advirtió un plan para infiltrar su campaña. | Foto: NurPhoto via Getty Images

“Hasta el día de hoy no hay una sola frase, o audio de meses de conversaciones grabadas en los audios de mi hijo y su exesposa o en los videos que la autora tiene de todas mis reuniones privadas de la precampaña y campaña interceptadas por organismos gubernamentales sin que aparezca una sola frase que confirme este infundio”, dijo Petro en Twitter.

El fiscal del caso en las audiencias ha sido enfático en que sí ingresó dinero a la campaña, los cuales no fueron reportados al Consejo Nacional Electoral (CNE). “dinero no solo ingresó a las arcas del señor Nicolás Petro, ingresó a la campaña del señor presidente Gustavo Petro Urrego, como quedó por la misma manifestación del señor Nicolás Petro Burgos, dineros que no fueron reportados a la campaña”, sostuvo el fiscal Mario Burgos.