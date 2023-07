Otros ‘errores de digitación’: el 40 % del gabinete del presidente Gustavo Petro no reporta bienes y conflictos de interés

Según constató esta revista, la vice solo diligenció sus nombres y apellidos y los datos de su esposo y dejó el formulario en blanco. Es decir, según ese reporte, no tuvo ingresos en 2022, no posee bienes, no tiene cuentas bancarias, ni deudas y tampoco tuvo ingresos. Si bien podría pensarse que, efectivamente, para el momento de su posesión como vicepresidenta, Márquez no tenía bienes, su declaración de renta indica un patrimonio de 96.956.000 pesos y deudas por 16.000.000 pesos.