Pacientes Colombia denuncia ataques a sus líderes por postura en contra de la reforma a la salud: “Hemos sido víctimas de amenaza”

Silva explicó la situación a través de un video en su cuenta de X, reiterando la trayectoria del movimiento y manifestando que no son unos “aparecidos”.

“No nos estamos autoproclamando de nada, es nuestro derecho legítimo a hacer veeduría ciudadana en temas de salud. Bien por aquellos que se sienten representados por nuestro trabajo y también aquellos que de manera directa no se sienten representados, pero que se han beneficiado de nuestro trabajo. Lo celebramos”, dijo el líder de pacientes.

“La estrategia inició el semestre pasado, cuando el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, de manera irresponsable, inició una campaña de matoneo contra la hermana María Inés Delgado, que es una mujer de más de 70 años que es vocera de nuestro movimiento. Hoy la persecución la inician contra mí y hago responsable al presidente Petro si algo me sucede”, manifestó.

Continuó: “Las bodegas que se están pagando con los recursos colombianos. No hay plata para la salud, pero sí hay plata para el hostigamiento, el matoneo y las amenazas. Me dicen que me quieren acribillar”.