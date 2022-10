Paloma Valencia: “Hoy vi la mordaza del Gobierno”

Este martes 11 de octubre, durante el segundo debate del proyecto de reforma política que se llevó a cabo en la plenaria del Senado, la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, sostuvo un fuerte choque con su colega Wilson Arias, del Pacto Histórico.

La discusión comenzó cuando Valencia manifestó que el Pacto Histórico se gastó más de 20.000 millones de pesos en las pasadas elecciones legislativas.

“Uno oye al Pacto Histórico y considera que hicieron política sin plata. Los congresistas del Pacto Histórico son los más caros de estas elecciones. El Pacto se gastó 20.353 millones y Comunes, 9.300 millones. Esto es bueno, que los colombianos lo conozcan, porque aquí les hacen creer que ellos se eligen como por obra y gracia del Espíritu Santo o por obra de sus ideas”, dijo.

En respuesta, Arias arremetió contra Valencia y aseguró que no es “nieto de expresidente” y no “tiene casi recursos”. Cabe recordar que la senadora del Centro Democrático es nieta del expresidente conservador Guillermo León Valencia.

“Yo, doctora Paloma, no soy nieto de expresidente y honradamente vengo aquí y casi sin recursos”, dijo Arias. “Mi familia no ha estado per se y per saecula saeculorum (por los siglos de los siglos) poniendo y quitando a los del poder. Claros descendientes de terratenientes han puesto la institucionalidad a su servicio con notorios hechos de corrupción, despojo incluido”, señaló el congresista en otra parte de su intervención.

Minutos más tarde, Valencia le respondió: “Yo le quiero decir al senador que dice que me debo sentir avergonzada de mi familia: a mucho honor soy nieta del expresidente Valencia, a mucho honor”.

Sin embargo, su intervención fue interrumpida en medio de gritos. Luego, el primer vicepresidente del Senado, Miguel Ángel Pinto, le manifestó que podría seguir interviniendo sobre una proposición que hizo en el debate.

“Presidente, yo puedo hablar de los temas que a mí me interesen, porque aquí el Gobierno no tiene por qué cercenarme, ni decir qué puedo yo decir o qué no puedo”, le respondió Valencia, quien enseguida se dirigió a otra colega, que no fue captada por las cámaras de la transmisión, quien al parecer le pedía que dejara de hablar.

“No sea grosera, senadora. Aquí a la que le faltaron el respeto fue a mí. A mí no me venga a callar, senadora”, dijo airadamente Valencia.

En ese momento, Pinto les pidió calma a los congresistas y luego procedió a preguntarle a la plenaria si se declaraba en sesión permanente, lo que puso fin a la discusión.

A través de Twitter, la senadora Valencia rechazó que no le dejaran terminar de responder y aseguró que vio “la mordaza del Gobierno”.

“Ellos a través de sus senadores me insultan a mí y a mi familia, y luego no me dejan responder. Me silencian y me apagan el micrófono. Estaremos firmes en la defensa de nuestras ideas y de nuestra Colombia”, expresó.

Hoy vi la mordaza del gobierno. Ellos a través de sus senadores me insultan a mi y a mi familia, y luego no me dejan responder. Me silencian y me apagan el micrófono. Estaremos firmes en la defensa de nuestras ideas y de nuestra Colombia. — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) October 11, 2022

Por medio de la misma red social, Valencia subrayó que su familia “ha servido bien” al país. “Al senador Wilson Arias que me insulta insultando a mi familia: 1. No conozco sus abuelos, pero no los usaría para maltratarlo. 2. Mi familia a mucho honor ha servido bien a este país. Los cargos que han tenido los tuvieron por el voto de los colombianos, sin corrupción”, sostuvo.