“Para poder superar el rezago social y económico en Córdoba, necesitamos la solidaridad del Gobierno Petro”: Erasmo Zuleta

SEMANA: Aunque este ejercicio del puerta a puerta no es nuevo, lo cierto es que sí hay interacción e incluso se exponen a que la gente les diga que no gustan de los políticos y tal. ¿Le ha pasado?

E. Z.: Mucho, hay un poco de todo. Y mire que en Córdoba hay problemas de conectividad y acceso a la información, así que aquel que no tiene acceso a internet no tiene acceso a la información. Por lo tanto, muchas veces no se entera de todos nuestros logros en el Congreso de la República y tampoco se entera de nuestras propuestas. Por eso es que estamos haciéndolo puerta a puerta, porque en Córdoba hay que cambiar la historia y precisamente esa historia hay que cambiarla haciendo las inversiones necesarias que le permitan a Córdoba avanzar en materia social y económica. Y efectivamente, bastante gente está molesta con los políticos porque muchas veces prometen cosas que luego no cumplen.