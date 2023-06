“¿Para qué quieren que retire la reforma a la salud?”: presidente Gustavo Petro luchará hasta el final su aprobación

El presidente Gustavo Petro se ha pronunciado sobre su reforma a la salud, iniciativa que está a punto de ser hundida por parte del Congreso de la República, ya que se está a dos días de finalizar el primer período legislativo. El mandatario envió un contundente mensaje, no solo para presionar al Legislativo en el sentido de que pasen su propuesta, sino para reafirmar que irá hasta las últimas instancias para lograr su cometido.

La última semana legislativa en el Congreso fue muy atareada, sobre todo diligente. Cabe recordar que las reformas laboral y pensional lograron salvarse en el último momento porque, al igual que la iniciativa de salud, no había sido discutida, ni siquiera se había dado la aprobación de algunos artículos. No obstante, se logró una “aprobación exprés”, y en 48 horas salvaron la iniciativa.

El Congreso ha sido el responsable del frenazo en la diligencia de la reforma a la salud. - Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA / SEMANA

El dilema que tiene la reforma a la salud, al menos hasta el momento, es que no ha superado su etapa inicial en el Legislativo. La Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, que es el primer filtro que debería pasar la propuesta, lo máximo que ha llegado a hacer es que dicho articulado se discuta para el próximo período legislativo.

Desde el Gobierno, y por parte de algunos congresistas de los partidos afines con el presidente Petro, alegan un plan tortuga en el Congreso, que no solo ha impedido que avance el trámite, sino que lo tiene al borde de ser hundido.

Al parecer, la diligencia que han demostrado ciertos sectores será la estrategia que usará el presidente. A través de su cuenta de Twitter, Gustavo Petro ratificó que mantendrá su reforma a la salud, un pedido que han hecho otros sectores, pero el sustento del mandatario nacional es que, en caso de no aprobarse, se corre el riesgo de aumentarse la deuda de las EPS con la nación y que estas empresas sigan entrando en procesos de liquidación.

Además, aseguró que la iniciativa mejorará la calidad de vida tanto de los trabajadores del sector, como de los pacientes.

Petro seguirá hasta el final con su reforma a la salud. - Foto: Presidencia de la República

“Y ¿para qué quieren que retire la reforma a la salud? ¿Para que más EPS quiebren? ¿Para qué aumente la deuda de las EPS con la red hospitalaria y quiebren hospitales? ¿Para mantener como esclavos a médicos y enfermeras? ¿Para que miles de niños y niñas sigan muriendo de sed a pesar de estar afiliados a EPS en La Guajira, Chocó, Córdoba Sucre, Cauca Nariño y más?”, detalló el mandatario a través de Twitter.

Y ¿para qué quieren que retire la reforma a la salud? Para que más EPS quiebren? ¿Para qué aumente la deuda de las EPS con la red hospitalaria y quiebren hospitales? ¿Para mantener como esclavos a médicos y enfermeras? ¿Para que miles de niños y niñas sigan muriendo de sed a… — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 18, 2023

El Gobierno ha intentado, de todas las formas posibles, enviar sus mensajes para que se apruebe la iniciativa. De hecho, hace unos días, en el canal digital creado por la Presidencia, Colombia Hoy Radio, el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, volvió a destacar los principales logros que traería para el país en caso de aprobarse dicha reforma.

“Todos dicen que hay que hacer una reforma. Lo que está funcionando, debe seguir funcionando y mejorarlo. Casi un 40 % que está en las regiones y en las provincias no está siendo atendido como debe ser. Allá vamos a llegar (...) La reforma llegará a lugares donde no hay salud en Colombia, las EPS no se van a acabar, son intermediarias, los recursos deben llegar directamente a las clínicas y a los hospitales para que tengan liquidez”, manifestó el funcionario.

Al Congreso le quedan pocos días para aprobar las reformas. Algunas de las principales tendrán que esperar a la siguiente legislatura. - Foto: guillermo torres-semana

En pocas horas se sabrá si el pulso político lo gana la oposición o si finalmente la coalición de gobierno demuestra que superó sus diferencias y así como lo hizo con las reformas laboral y pensional, apruebe en primera instancia la iniciativa de salud, que en caso de no lograrlo, el Ejecutivo tendrá que esperar alrededor de un mes para ver cómo puede volver a intentar que aprueben sus cambios propuestos para el sistema médico nacional.