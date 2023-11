Partido de la U responde acusación de Catherine Juvinao sobre “regalitos” en la reforma a la salud: “la representante banaliza el debate”

Dado que el parecer la campaña de desinformación de la bodega petrista está auspiciada desde @infopresidencia , me veo obligada a revelar imágenes inéditas de la subcomisión de #ReformaALaSalud en la que el PH confiesa detalles de su acuerdo con las EPS para entregarles billones… pic.twitter.com/5BaQ1hixG9

La respuesta de La U a Juvinao

La colectividad desmintió a la representante apuntando que “no solamente no es cierto, sino que la representante banaliza el debate, lo vuelve un titular mediático y tiende una sombra en contra de un trámite institucional que se adelanta en el Congreso de la República”.

Senadores buscan moción de censura contra MinSalud por no asistir a debate de control sobre problemas en el sistema

Finalmente, la dirección colegiada de esa colectividad sentenció que es “irresponsable” que se les señale de estar recibiendo algo a cambio de tramitar la reforma a la salud. “El Partido de La U no ha votado en bancada ni para apoyar ni para negar el proyecto, pero eso sí, no acepta que de manera ligera e irresponsable, se le acuse de pedir ‘regalitos’ para terceros. Simplemente NO ES CIERTO”, escribieron.