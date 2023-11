Senadores buscan moción de censura contra MinSalud por no asistir a debate de control sobre problemas en el sistema

Al final, el debate de control político a las entidades del Estado responsables del sector salud terminó siendo postergado, pero desde el Senado hay voces que sostienen que las excusas presentadas por los citados no son válidas, en tanto este martes no hubo plenaria de la Cámara de Representantes.

Llamado a moción de censura

Entonces, el congresista apuntó que: “Ni el ministro de salud, ni el superintendente de salud, ni los directores de Invima y de Adres se hicieron presentes a este debate. ¿Qué está pasando? El que nada debe, nada teme. ¿Por qué no le quieren dar la cara al país? El artículo 135 de la Constitución Política de Colombia faculta al Congreso de la República a citar a moción de censura a aquellos funcionarios de Gobierno que no asistan a debates de control político por excusas inválidas. Con la salud de los colombianos no se juega, no destruyan la salud”.