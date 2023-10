Pastor Alape, excomandante de las sangrientas Farc, respaldó a Luis Pérez para la Gobernación de Antioquia. El grupo criminal fue cruel en ese departamento

A pesar del apoyo de la izquierda, Pérez ha dicho que no es el candidato del presidente Gustavo Petro. “Yo no soy petrista. Yo no soy el candidato de Petro, porque Petro tiene un candidato en Antioquia que es el mismo candidato Daniel Quintero. Yo no tengo problemas con Petro, pero no soy petrista. Yo lo respeto, como le he dicho, respeto también al presidente Uribe, que está en los dos extremos”, aseguró Pérez a SEMANA recientemente.