Peligro: el presidente de Guyana lanza grave alerta para toda la región ante el plan de invasión de Nicolás Maduro en el Esequibo, y dice que están listos con sus aliados para responder militarmente

VICKY DÁVILA: Presidente, ¿cómo están los ciudadanos de Guyana tras la agresión de Maduro contra su pueblo?

IRFAAN ALI: Primero que todo, gracias a la revista SEMANA por permitirnos esta oportunidad para presentar nuestra perspectiva. En Guyana estamos muy preocupados por este desafío tan abierto del presidente Maduro, de Venezuela, en cuestión de la orden de la Corte Internacional. Antes del referendo, Guyana fue a buscar medidas provisionales ante la CIJ y esta emitió una orden y a ambas partes les pidió hacer todo para mantener la paz y la estabilidad de esta región, y a Venezuela particularmente le pidió y le dijo que no puede actuar sobre ninguno de los asuntos del referendo.

V.D.: Especialmente, la locura de Maduro de sentirse dueño del Esequibo…

I.A.: Sí, en el referendo hay asuntos que buscaban anexar el Esequibo, que es de Guyana, a Venezuela, y que establecen un control administrativo sobre el área. La Corte ordenó que el statu quo debe permanecer, es decir, que el Esequibo es parte del territorio de Guyana, y Guyana administra gobernanza allí.

Ahora, a pesar de esta orden, el presidente Maduro anunció una serie de acciones en pleno desafío a la Corte y a la ley internacional. Busca establecer control entre los guayaneses y por ello anunció que va a proceder a establecer un mecanismo administrativo sobre el Esequibo, que va a emitir cédulas y también a conceder licencias y permisos para minería, exploración y explotación del territorio de Guyana. Es decir, para el Esequibo, que es parte de Guyana, Maduro también emitió un ultimátum para que todas las empresas se retiren en un periodo de tres meses.

V.D.: ¿Es una amenaza?

I.A.: Creo que este desafío abierto amenaza la estabilidad de la región, es una amenaza directa a Guyana y a las empresas que operan aquí.

“Si permiten que Maduro sea exitoso en esta aventura, si permiten que él crea que tiene éxito en esto, ¿entonces quién sigue?”, dice Irfaan Ali, presidente de Guyana. | Foto: afp

V.D.: ¿Nicolás Maduro es un invasor? ¿Cree que Maduro es capaz de invadir Guyana?

I.A.: Estamos con la esperanza de que el consenso prevalecerá y que Maduro y Venezuela no van a actuar de una manera aventurera y muy irresponsable. Sin embargo, basado en todo lo que el presidente Maduro está diciendo y haciendo, y con base en lo que ha anunciado, estamos muy preocupados a tal punto que hemos tramitado este tema oficialmente ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Hemos informado a todos nuestros aliados y hemos empezado a tener conversaciones de defensa con ellos para asegurar que Guyana está en un estado de alistamiento por esta tremenda amenaza de Venezuela.

V.D.: ¿Qué movió a Maduro a agredir a Guyana y a su gente?

I.A.: Hay muchas personas que dicen que Maduro está haciendo esto por su situación política interna y los problemas que está afrontando en Venezuela. Pero tenemos que asegurar que nuestra soberanía e integridad territorial no pueden estar comprometidas de ninguna manera. Entonces, en este contexto, estamos tomando las amenazas de Venezuela y las órdenes y declaraciones de Maduro muy seriamente, y estamos tomando todas las acciones necesarias para adherirnos con la gobernanza y la ley internacional.

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, busca invadir Guyana y anexar el Esequibo, una zona rica en yacimientos de gas y petróleo. | Foto: getty images

V.D.: Excúseme, presidente, quiero insistirle, ¿Maduro es un dictador con ínfulas de invasor?

I.A.: Maduro es muy impredecible bajo estas circunstancias, como lo sabe. No podemos depender de lo que diga o haga. Conocemos el sufrimiento del pueblo venezolano. En Guyana les hemos dado la bienvenida a muchos migrantes venezolanos, así que estamos tomando estas amenazas muy seriamente y creemos que los pronunciamientos de Maduro pueden llegar a una ocupación, la destrucción de la paz y la inestabilidad de esta región. Por eso estamos tomando las medidas de precaución para poder guardar nuestra soberanía y nuestro territorio.

V.D.: ¿Me equivoco si digo que Maduro es el Putin de América Latina?

I.A.: Diría que el presidente Maduro hace un espejismo de adherir territorios que no le pertenecen y esta acción es de una gran irresponsabilidad. Es un desafío al orden mundial, a la ley internacional, al Consejo de Seguridad de la ONU y a la Corte Internacional de Justicia. Es alguien que no tiene interés en la paz mundial, en el orden internacional y en mantener un sistema de buena gobernanza, donde la gente respeta el Estado de derecho. Y, en ese escenario y orden de ideas, estamos muy preocupados. Lo vemos como una amenaza inminente a la paz y estabilidad de Guyana, pero de manera más importante como una amenaza inminente a toda la región.

V.D.: ¿Cuál es la alerta que usted lanza para toda América Latina por la amenaza de Maduro a Guyana?

I.A.: Creo que esto es muy importante para la región, que siempre ha trabajado en buscar y procurar que seamos una zona de paz. No hemos tenido un comportamiento tan irracional que amenace la existencia de otro país. Creo que la paz y la estabilidad de la región están en juego. Y creo que la gobernanza de la región está en juego. Lo que Maduro está insinuando es una acción que puede desestabilizar la economía, la paz y la gobernanza de la región, y puede poner a todo el hemisferio occidental en un lugar donde nunca se ha encontrado antes. Sería la primera vez. Por eso, los líderes deben unirse de una manera muy certera y definida contra lo que está haciendo Maduro. Y por eso estamos viendo ese apoyo hacia Guyana, ese hombro a hombro en solidaridad con nosotros. En contra de este comportamiento dictatorial, egoísta, sin autoridad moral y que irrumpe en la región.

V.D.: Un comportamiento de invasor.

I.A.: Sí, la acción de Maduro y su narrativa hacen real ese espejismo de un invasor que quiere tomarse el territorio ajeno, y es por eso que le estamos diciendo que por favor abandone este movimiento y ayude a que la paz y la estabilidad permanezcan en la región. Esa es la prioridad de Guyana y por eso estamos adhiriéndonos a las leyes internacionales y acudiendo al sistema internacional, de acuerdo con la Carta de la ONU, para que todos los organismos estén involucrados y que permanezcamos como una zona de paz.

V.D.: Hay algo muy grave que ha ocurrido en las últimas horas y es que el dictador Maduro mandó imprimir un mapa en el que incluye a parte de Guyana en Venezuela. ¿Cómo ve esa acción que cabe en la mente del invasor?

I.A.: Creo que ningún mapa puede ser un pedazo de su imaginación, es una aspiración egoísta y ese nuevo mapa no tiene ningún lugar en los mapas del mundo que están claramente definidos. Las fronteras de Guyana están definidas en el acuerdo del siglo XIX, y Venezuela debe abandonar su comportamiento irresponsable de crear mapas y jugar con la mente de la gente, creando esa incertidumbre innecesaria en la región. Si tiene un caso tan fuerte, pues que vaya a los sistemas internacionales. La impresión de estos mapas es sencillamente otra parte de la imaginación de Venezuela de tratar de darle un nuevo rumbo a la historia, donde ya hay fronteras establecidas de manera conjunta entre Guyana y Venezuela.

V.D.: ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar usted y su pueblo para contener las intenciones del invasor Maduro?

I.A.: Permítame ser muy claro: la decisión nuestra es que la paz y la estabilidad prevalezcan en la región. Estamos tomando todas las medidas de precaución necesarias para asegurar la soberanía y la seguridad de Guyana. Por eso abordamos al Consejo de Seguridad de la ONU, a otros miembros importantes de la comunidad internacional, a Brasil y a la región Celac para asegurar que tenemos todas las medidas y protejamos y guardemos lo que es nuestro.

V.D.: Guayana, desde el punto de vista militar, ¿está preparado en caso de una invasión de Maduro?

I.A.: Nuestro estado de preparación está basado sobre el derecho internacional, la diplomacia y siguiendo los lineamientos y reglas internacionales en esta controversia. Por supuesto, hemos construido alianzas con nuestros amigos y en todos esos frentes estamos trabajando. Tenemos cooperación mejorada de defensa con muchos de nuestros aliados y la seguridad de que muchos de ellos van a estar de nuestro lado.

V.D.: ¿Qué les dice a países como Colombia? ¿Qué le dice al presidente Gustavo Petro, sabiendo que también tenemos litigios pendientes con Venezuela?

I.A.: Yo le diría al presidente Petro que debe de estar del lado correcto de la historia, respetar la soberanía y el territorio de Guyana. Debe pararse a favor del orden internacional y adherirse a los lineamientos de la CIJ, pararse firme por lo que es correcto, estar del lado de Guyana y su defensa. Enviar una señal muy fuerte y contundente a Venezuela de que Colombia no permitirá a Maduro anexar ninguna región o territorio a su país y que Colombia no permitirá que esta región sea desestabilizada. Él tiene esa responsabilidad muy importante como parte de esta región.

V.D.: ¿Lo que hoy le está pasando a Guyana le puede ocurrir mañana a Colombia o a cualquier otro país de la región con un Maduro invasor?

I.A.: Claro que sí. Si permiten que Maduro sea exitoso en esta aventura, si permiten que él crea que tiene éxito en esto, ¿entonces quién sigue? En su mente, en su proceso de pensamiento, él verá esto como un medio realista de tomarse territorios. Y por eso tenemos que hablar de manera conjunta, contundente, sobre este tema y tenemos que hacerle entender a Maduro que esto no puede ser tolerado en la región.

Joe Biden, presidente de Estados Unidos. | Foto: afp

V.D.: ¿Qué le dice al presidente Joe Biden, de Estados Unidos? ¿Ha conversado con él? Sobre todo después del referendo en el que insistió Maduro, desconociendo a la Corte Internacional de Justicia.

I.A.: Estamos en comunicación permanente con diferentes agencias del Gobierno de Estados Unidos, el Departamento de Estado, de Defensa, la Casa Blanca. Nuestro mensaje es muy claro: Estados Unidos tiene una responsabilidad importantísima para asegurar que esta región permanezca en paz y la responsabilidad de asegurar que ninguna “anexión” suceda en esta región. Pedimos que actúe en contra de la administración de Maduro, que está en total violación del derecho internacional, y en defensa de la estabilidad de la región.

V.D.: Presidente, militarmente, ¿Estados Unidos está dispuesto a defender a Guyana si es necesario?

I.A.: Como dije, hemos estado mejorando y robusteciendo nuestras operaciones militares con Estados Unidos. Hemos tenido una colaboración, en los últimos dos años, con programas militares que continúan. La alianza sigue siendo más fuerte cada día y estamos en discusiones con Estados Unidos y otros países para tomar las medidas de precaución que aseguren la estabilidad y la paz de la región, así como la integridad territorial y la soberanía de Guyana.

Esta es la zona que Venezuela reclama como suya en Guyana.

V.D.: Es decir, Guyana no está sola y militarmente menos…

I.A.: Claro que no. No estamos solos. Somos un Ejército que siempre promueve, trabaja y construye la paz. Tenemos nuestros amigos y aliados, por eso fuimos al Consejo de Seguridad de la ONU. Tenemos muchos países que ya se han ido expresando y una mayoría abrumadora de la comunidad internacional está con Guyana.

V.D.: ¿Qué hay allí en el Esequibo, en Guyana, que le atrae a Maduro?

I.A.: No sé qué es lo que llama su atención, pero lo que sí te puedo decir es que el Esequibo es una hermosa parte de Guyana, uno de los tres condados o departamentos, una de las tres regiones administrativas. Es una región que tiene la mayor cobertura de bosque y estamos guardándolo como parte del compromiso contra el cambio climático. Es del tamaño de Escocia, en el Reino Unido, tiene carbono y estamos liderando a nivel mundial que los bosques sean una manera de combatir el cambio climático y nuestro ecosistema debe permanecer intacto para poder apoyar al planeta. Por supuesto, hay allí gran riqueza de recursos naturales, oro, petróleo, diamantes, pero de manera más importante, la fortaleza y determinación de nuestro pueblo en esta región son cosas que celebramos.

Hay una contribución de este bosque a la comunidad global en su lucha contra el cambio climático, por su ecosistema y biodiversidad que guardamos y protegemos. Por supuesto, es una parte importante de nuestros ingresos como país para poder construir la seguridad regional y nacional.

El presidente de Guyana, en diálogo con Vicky Dávila, desestimó los mapas que ha publicado Maduro y dijo que las fronteras de su país están definidas en el acuerdo del siglo XIX. | Foto: toma video semana

V.D.: ¿Qué está pasando en Guyana? ¿Qué dice la gente? ¿Hay algún tipo de alistamiento en caso de una invasión?

I.A.: Por supuesto, nuestra Fuerza de Defensa guyanesa está en alerta y desplegada en la frontera. No estamos tomando nada por hecho, pero le he dicho al pueblo de Guyana: no podemos permitir que Maduro nos intimide, nos atemorice o destruya nuestra ruta al desarrollo, la prosperidad y nuestro pueblo. El pueblo guyanés es determinado, no somos personas que nos dejamos intimidar o atemorizar. Hemos afrontado muchas tormentas y nuestra resiliencia es reconocida a nivel internacional. Así que el pueblo guyanés entiende la situación. Entendemos la actitud y mentalidad de Maduro. Entendemos el juego que está jugando y estamos preparados y comprometidos con la defensa de nuestra integridad territorial y soberanía, y, más importante, comprometidos con la paz y la estabilidad de la región.

V.D.: Imagino que todo el pueblo de Guyana está listo para defender su territorio, su tierra, lo que les pertenece, con las leyes y la vida misma si fuere necesario.

I.A.: Nosotros estamos en total preparación y alistamiento para defender lo que es nuestra Esequiba.

V.D.: Si hay una invasión, ¿se desataría una guerra en América Latina?

I.A.: Pues estamos esperando. Creemos que con las medidas de precaución y con la labor del Consejo de Seguridad de la ONU, con Colombia, con Estados Unidos y otros, se envíe un mensaje contundente de que Venezuela no continuará con esta modalidad de manera irresponsable invadiendo el territorio de Guyana. Creemos que esa va a ser la primera conclusión o el resultado. Estamos trabajando en eso a nivel diplomático. Por supuesto, si Venezuela no abandona este comportamiento irresponsable, pues Guyana con sus aliados debe actuar y responder de la manera correspondiente.

V.D.: Y ese responder lo “correspondiente” es militarmente, si es necesario. ¿Vendría una guerra?

I.A.: No puedo asumir en este momento que ese sea el caso, pero sí le puedo decir: reaccionaremos de manera apropiada, basados en las circunstancias

V.D.: ¿Mientras tanto, en Guyana, los niños van a la escuela, las familias esperan la Navidad y hay comercio?

I.A.: Pues claro. La declaración de Maduro da algo de temor en esta sociedad, y por supuesto en cualquiera, no queremos situaciones como estas, de un vecino amenazando a otro. Naturalmente hay temor, pero también seguimos con nuestra vida cotidiana con normalidad y le he dicho a la población que esta debe ser nuestra actitud, no vamos a permitir que Maduro irrumpa en el desarrollo de nuestro país. No sucederá.

El presidente Irfaan Ali calificó como “un total fracaso” el referendo de Maduro. “Él pensaba movilizar a toda la población y hubo muy poca asistencia”. | Foto: afp

V.D.: ¿Ha hablado con el presidente Petro? ¿Lo ha llamado?

I.A.: Estamos trabajando para tener una comunicación con el presidente Petro en las siguientes horas, pero por parte de la Defensa de Guyana y las Fuerzas de Colombia hay continuación de diálogo.

V.D.: ¿Con cuáles presidentes de América Latina ha podido hablar?

I.A.: Hemos hablado con un número importante de líderes y cancilleres. Francia hizo una declaración, al igual que la Comunidad del Caribe (Caricom). Eso representa el sentimiento de todos esos líderes, hemos visto también a Brasil buscando tener diálogo con Venezuela. Es decir, hemos tenido una tremenda respuesta y en las siguientes horas esperamos que siga creciendo.

V.D.: ¿Cómo califica el referendo de Maduro?

I.A.: Creo que fue un total fracaso. Él pensaba movilizar a toda la población. Son décadas en las que les han estado enseñándole cosas a la población venezolana y mire los resultados, las cifras de las agencias internacionales. Hubo muy poca asistencia, repito, fue un total fracaso.

V.D.: ¿Y está de acuerdo conmigo en que el referendo de Maduro, además de ser una agresión, fue ridículo y ofensivo para el pueblo de Guyana?

I.A.: Claro que sí, ridículo y ofensivo, y por eso acudimos a la Corte Internacional de Justicia para establecer esas medidas de precaución. La Corte le advirtió que no puede actuar ante los resultados supuestos de ningún referendo. Fue egoísta, ridículo, fue muy irresponsable de parte de Venezuela hacer este referendo. Muy irresponsable.

Manifestación de Venezolanos a favor de la anexión del Esequibo. | Foto: afp

V.D.: ¿Qué empresas y multinacionales están en el Esequibo?

I.A.: Hay empresas en exploración, minería, petróleo, turismo, como Exxon, Hes y Sina, que es una empresa china. Tenemos muchas otras empresas de la Unión Europea, del mundo árabe y de Asia.

V.D.: ¿Qué dice la Unión Europea?

I.A.: Hemos hablado con varios líderes y sus respectivos cancilleres. Ahora que hemos escalado este tema con el Consejo de Seguridad de la ONU, esperamos que la Unión Europea haga una declaración contundente y robusta frente a este tema.

V.D.: ¿Qué le dice a su pueblo en Guyana?

I.A.: No tenemos nada que temer, estamos en el lado correcto de la historia y del derecho internacional. Somos los que estamos promoviendo la paz y la estabilidad. No estamos persiguiendo el territorio de otros pueblos, no estamos pidiendo lo que no nos pertenece. Así que estamos en un alto estado de autoridad moral y diplomacia. Somos un país que promueve la paz. Eso es lo que seguiremos haciendo y no tenemos ningún temor. Motivamos a que Venezuela participe en la Corte Internacional de Justicia y dejemos que la Corte determine, no tenemos ningún temor, estamos completamente conscientes de que el Esequibo nos pertenece y así permaneceremos.

V.D.: ¿No le van a entregar su región por nada del mundo a Maduro?

I.A.: No podemos dar lo que nos pertenece, es nuestra, eso no forma parte de la ecuación, es inconcebible. No vamos a ceder lo que nos pertenece, el Esequibo es nuestro, le pertenece a Guyana. ¿Por qué le vamos a dar lo que pertenece a Guyana?

V.D.: ¿Cómo define usted a Maduro?

I.A.: En este momento como un irresponsable.

V.D.: Y yo le agrego lo que le he repetido durante toda la entrevista: invasor y dictador.

I.A.: Por supuesto, por la manera en que se está comportando. Su narrativa y discurso están alineados con un invasor, es irresponsable y sus acciones son egoístas. Están totalmente centradas en él, eso sabemos cómo se define.

V.D.: ¿América Latina está en alerta?

I.A.: Claro que sí. La región debe estar en alerta con el comportamiento de Venezuela, debe entender su irresponsabilidad. Así que la región no debe solo estar en alerta, también condenar contundentemente el comportamiento de Maduro.

Gustavo Petro, presidente de Colombia, fue advertido por el mandatario guyanés. | Foto: Presidencia

V.D.: Presidente, créame que estamos acompañando al pueblo de Guyana. Les mandamos un abrazo solidario. El mundo entero tiene que mirar a Guyana y protegerla, y de alguna manera ahuyentar y sancionar al dictador, ahora invasor, Maduro.

I.A.: Estamos muy agradecidos por toda su ayuda para que todos sean conscientes de esto y asegurar que la región entera esté en alerta de las consecuencias y acciones de lo que Venezuela puede hacer para desestabilizar nuestra región.

V.D.: Un abrazo, presidente, y solamente una pregunta final, ¿cómo está su corazón hoy en medio de toda esta circunstancia?

I.A.: Mi corazón está hoy más fuerte que nunca, con todo el pueblo guyanés conectado en defensa de lo que nos pertenece que es el Esequibo.

V.D.: Que Dios los bendiga.