Petro arremetió contra la Procuraduría acusándola de “acorralar” su Gobierno para llevarlo a hacer trizas los acuerdos de paz

Un fuerte discurso dio el presidente de la República, Gustavo Petro, en un evento sobre el plan de sustitución de cultivos ilícitos, en el cual lanzó un agudo dardo contra la Procuraduría General de la Nación.

El jefe de Estado acusó directamente al Ministerio Público de querer “acorralar” a su Gobierno, para llevarlo a incumplir los acuerdos de paz, el cual firmó el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos con las antiguas Farc.

“Pero si la Procuraduría quiere tirarse a “Felipe” (ejemplo que dio el presidente) si llega a entregar la tierra, porque es de derechas, porque no entiende qué es el acuerdo de paz, porque decidieron hacer trizas el acuerdo de paz. ¿Qué hace Felipe? A lo mejor es valiente y firme, yo firmaría, pero a lo mejor, dice, pero me van a fregar mi vida, no me podré emplear de mi existencia por entregarle la tierra a los campesinos”, sostuvo Petro.

Gustavo Petro Presidente de Colombia | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Y agregó en su intervención: “De esa posición en que estamos hoy, en donde la Procuraduría nos quieren acorralar para no hacer lo que estamos haciendo, al acuerdo de paz del 2016, es que definitivamente nos están diciendo que el acuerdo de paz debe hacerse trizas. Ahora, si un Estado hace trizas el acuerdo de paz, lo que viene es la violencia, y es lo que ustedes están viendo en el Cauca”.

“No porque esas personas que están ahí, que yo no las llamo de las FARC, es que estén aburridas, porque no hubo el acuerdo de paz, porque no, sino porque se dedican a lo que pueden, y lo que pueden es traquetear. ¿Por qué no hay paz entre el EMC caucano y el Gobierno Nacional? Porque el Gobierno Nacional les dijo, en el diálogo vemos cómo se elimina la economía ilícita, y no les gustó”, dijo Petro.

Sede de la Procuraduría General de la Nación. | Foto: Procuraduría

También indicó: “Querían un cese al fuego con el Gobierno, mientras exportaba cocaína por el río Micay hacia el Océano Pacífico, y qué chévere, ¿qué hacen con el dinero a la cocaína? Más armas, más gente pagada mercenaria, y entonces, ¿qué estamos haciendo? La del bobo, acumulando la violencia de mañana, que será peor”.

“Si la economía ilícita se sustituye por una lícita, pues estamos bajando las posibilidades de la violencia, que es de lo que estamos hablando aquí, que es parte del proceso, no es lo único, pero es parte del proceso de paz”, aseguró el jefe de Estado.

Director de la ANT dijo que “informe de la Procuraduría haría inviable la Reforma Agraria”

La postura del presidente Gustavo Petro se dio porque la Agencia Nacional de Tierras (ANT) respondió el informe de la Procuraduría sobre la reforma agraria que, en un documento de cien páginas, detalló uno a uno los problemas que está teniendo esa entidad con la ejecución de esa iniciativa.

El director de la ANT, Juan Felipe Harman, aseguró que los apuntes del ente de control terminarían haciendo “inviable” que el país lleve a cabo una reforma en el tema de tierras y aseguró que su despacho congeló recursos a la espera de que se culminen las investigaciones.

El director de la Agencia Nacional de Tierras, Juan Felipe Harman, llevó a cabo un revolcón en las direcciones regionales. | Foto: Presidencia

“La Agencia Nacional de Tierras, cuidando los recursos públicos a sabiendas de que hay algunos casos que los entes de control deben investigar, hemos retenido esos pagos hasta que se esclarezcan las condiciones por las cuales se adquirieron. Acá estamos cuidando la plata, existen 60 mil millones de pesos de esos pagos”, dijo el director de la ANT.

El informe presentado por el despacho de Margarita Cabello detalla irregularidades en proceso de compra de tierras, advierte sobre problemas de los terrenos que se han adquirido y enuncia inconsistencias en la ejecución de la reforma agraria, iniciativa que es una de las principales promesas del presidente Gustavo Petro y que es uno de los compromisos que asumió el Estado colombiano con el Acuerdo de Paz.

“Tenemos una controversia natural con el informe de la Procuraduría y coincidencias. Parte de las coincidencias es que adoptamos una resolución de compra, hemos venido haciendo ajustes en el procedimiento de compra, pero lo más importante es que hemos salvaguardado los recursos públicos. En los casos críticos que hemos detectado hemos congelado los pagos”, indicó Juan Felipe Harman.

La Procuraduría habla de inconsistencias financieras en la compra de tierras para la reforma y cifras que no cuadran entre el informe de gestión de 2023 con el reporte final de ejecución para ese año y el ente de control le está reclamando a la entidad que defina un calendario de ejecución de las tareas de la Agencia.