Petro les pide a los habitantes de Bogotá que viajen fuera de la ciudad durante este fin de semana para evitar consumo de agua

“Y en ese sentido me atrevo a afirmar, para poder salir de esta coyuntura difícil que tiene la ciudad de Bogotá y que tiene el país, i ndudablemente podría paralizarnos, hay quienes apuestan a eso, nosotros no queremos, sabemos cuál es la causa del problema, es que mañana queremos decretar un día cívico en Colombia ”, sostuvo Gustavo Petro.

Y avanzó en su discurso en el evento de las Fuerzas Militares: “Un día cívico para que la gente no utilice la energía eléctrica al máximo posible, podamos guardar una energía que necesitamos en los próximos días y sobre todo para que la gente disminuya en lo que se pueda el consumo de agua potable en estas grandes ciudades”.

“Es decir, no para que no se tome agua porque moriríamos, sino para que la tomemos en un lugar diferente, en donde no hay estrés hídrico y podamos lograr que sustancialmente, más bien marginalmente para ser exactos, puedan subir los embalses del agua potable en la Sabana de Bogotá”, insistió Petro.