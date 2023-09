Petro le responde duro a Claudia López tras compararlo con Duque: “Es una barbaridad histórica”

No es un secreto que existe una gran tensión en la relación entre la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y el presidente Gustavo Petro. Los dos mandatarios han sostenido diferentes disputas públicas por ciertos aspectos de la capital del país, especialmente en lo relacionado con la construcción del metro, uno de los proyectos que los ciudadanos esperan desde hace muchos años.

“Queremos sacar a las familias humildes de la pobreza, pero hay que darles la renta básica, no negarles la renta básica. No tiene ninguna lógica que el gobierno del presidente Duque le girara más renta básica a más familias en pobreza en Bogotá, que el gobierno del presidente Petro. No puede ser que nos resultó más propobreza el presidente Duque que el presidente Petro”, dijo la alcaldesa.