Petro respondió pulla que lanzó la joven viral Jerome, quien alertó sobre la reforma a la salud: “así engaña usted a los jóvenes, presidente”

Pido a los honorables magistrados de la @CConstitucional tomar nota de la estrategia para callar al @PartidoVerdeCoL y cercenar nuestras garantías.



No nos permiten debatir, y ahora ex candidatos del @PoloDemocratico nos persiguen con recusaciones infundadas.



¡Así no! 🆘 pic.twitter.com/0uq78sCVe0