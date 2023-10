Petro se descargó: “¿qué pasó con el metro subterráneo de Bogotá? que se lo tiraron”; insistió que en China sí hablará de ese proyecto

El presidente de la República Gustavo Petro, tras ser abucheado por su llegada tarde al evento ‘Gobierno con el Pueblo’ en Suba, en el norte de la capital del país, habló de frente y con dureza sobre el futuro megaproyecto del Metro para Bogotá.

Fue directo en señalar que el metro subterráneo, que según él dejó listo en su pasada Alcaldía, se lo “tiraron”, asegurando que la mejor opción que tiene la ciudad es que sea soterrado.

“Lo mejor que una ciudad de este tamaño puede tener, es un metro subterráneo. Quizás dentro de 20 años, 30 años, inventen otra vaina que el taxi volador, que no sé qué. Pero lo que tenemos hoy, y es de lo que tenemos que agarrarnos, y eso se inventó hace siglo, es el metro subterráneo”, sostuvo Petro.

Y agregó: “porque es más, ahí hay una discusión que armaron, muy de la mano de los medios de comunicación, es que un metro subterráneo permite estaciones amplias, permite que el tren sea más rápido, permite que el tren sea más ancho, permite que las estaciones estén más cerca, permite que vaya más gente en el metro, es decir, que sea más poderoso”.

Presidente Gustavo Petro | Foto: Guillermo Torres / Semana

“¿Qué pasa con el metro subterráneo Bogotá? que se lo tiraron, se lo tiraron, así de simple. A veces yo me rasco la cabeza, pero hoy, este mes de octubre, completamos ocho años de suspensión del metro subterráneo Bogotá, que estaba listo para construir, o sea, para iniciar licitación para construir”, anotó Petro.

La obra ha tenido retrazos, como el que se dio con la entrega de estudios y diseños preliminares. Los eventuales cambios a esta Primera Linea han sido discutidos con la alcaldesa Claudia López en la Casa de Nariño.

También expresó: “si yo miro los medios de comunicación desde esa fecha para acá, o miro lo que se dice de lo que yo digo en mi gobierno en este último año, entonces, más o menos, el relato consiste en que es el gobierno nacional el que ha impedido, nosotros, que hemos impedido que avance el metro elevado de Bogotá, metro elevado”.

Instalación de pilotes para el Metro de Bogotá. | Foto: Empresa Metro de Bogotá

“Yo no he firmado nada que lo detenga, todo lo que hemos firmado es para que lo hagan, o no, ministro William (ministro de Transporte), que está aquí presente, ministro de Transporte, nada del Gobierno nacional ha consistido en tratar de frenar el proyecto de Peñalosa, nada”, recordó el jefe de Estado.

E insistió en su tesis: “Simplemente hemos esperado, porque han pasado ocho años desde que dijeron que el metro subterráneo no, que eso no servía, que no sé qué, y no nos han entregado a nosotros, o me dice el ministro de Transporte, no nos han entregado los estudios de diseño del metro elevado de Bogotá”.

Consejo de ministros | Foto: Presidencia

“Nosotros demoramos año y medio en hacer los estudios del metro subterráneo en la fase de diseño, año y medio, y han pasado ocho años para que nos presentaran los estudios de diseño del metro elevado, y a la fecha, ministro, dígame si usted lo ha recibido en estos días, no. Y tenemos que entregar el 70% de lo que vale como gobierno nacional”, indicó.