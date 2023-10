Video

¿Qué opina María Isabel? Metro de Bogotá, con palitos chinos

Que no. Que el mandatario chino Xi Jinping entiende que no puede cambiar el diseño del metro de Bogotá porque su homólogo colombiano viaje hasta la China a proponérselo. Pero a última hora, ha surgido la versión de que sí, que el tema sí tendrá espacio en la agenda bilateral. Mientras tanto, la alcaldesa, furiosa, dice que ese cambio no se puede dar en una encerrona en china, a espaldas de los bogotanos, que básicamente consiste en que unos tramos se vuelvan subterráneos. Pero eso no fue lo que contrató el distrito de Bogotá con el consorcio de empresas chinas.