Miguel Uribe culpó a Claudia López por las dudas sobre el Metro de Bogotá: “fue complaciente con la irresponsabilidad de Petro”

“No voy a dejar parar el Metro de Bogotá, no es el ego de un caudillito de turno lo que está en juego, es la vida de los bogotanos. Nunca en mi vida me han acosado y difamado tanto que por defender el Metro de Bogotá, y a mí me han amenazado corruptos, guerrilleros y paramilitares armados hasta los dientes”, expresó la alcaldesa.