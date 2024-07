“Plan de Desarrollo se tiene que hacer con Fico, Char y todos los alcaldes, así no les guste”: ¿Eso le costó el puesto a Jorge Iván González en el Gobierno Petro?

“ El problema es de equipo, coordinación y falta de conciencia por parte de los ministros. Varias veces lo dije: los ministros son coordinadores, no se puede hacer un plan de desarrollo ni un gobierno sin los alcaldes y gobernadores. Cualquier meta del plan la tienen que hacer con Federico Gutiérrez, Álex Char, con todos los alcaldes, así no les guste políticamente. Si quiere cupos educativos, los tiene que hacer con Medellín, Bogotá, Cali y Barranquilla, y coordinarlos” , afirmó.

Desde el principio - según González- “usted como Gobierno Nacional tiene que aceptar a los gobernantes locales para ejecutar el presupuesto. En educación superior técnica y tecnológica, ¿con quién lo va a hacer? Lo tiene que hacer con Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Pereira, Manizales. No se puede poner a discutir si es amigo o no, porque hay un compromiso nacional”, opinó.

¿Hubo diferencias con Petro por ese tema?, insistió SEMANA. “No es que haya diferencia en el sentido explícito, no es que el presidente diga de forma explícita que no, pero, como le digo, la función de los ministros no ha sido la de coordinar. Por ejemplo, en educación usted no puede llegar a 500.000 cupos con universidades e institutos públicos, tiene que trabajar con las universidades privadas; de lo contrario, no cumple la meta. Tiene que abrazar a alcaldes y gobernadores. Sin ellos no se puede ejecutar el Plan de Desarrollo”, manifestó.