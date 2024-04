Políticos de distintos sectores salieron a marchar en contra de Petro. Le pidieron que escuche el mensaje y recomponga el rumbo

Mi mensaje hoy: Somos más, no nos vamos a dejar. 🇨🇴 pic.twitter.com/2h9D78PAhY

“Un mensaje para la Casa de Nariño que está a cien metros, al presidente Petro, está permeando la confianza de los colombianos. Colombia no está respaldando su agenda, lo considera un ególatra”, aseguró el exministro.

Igualmente, criticó que haya declarado día cívico el pasado 19 de abril porque considera que eso es de “dictadores” y no es de demócratas. “Eso es lo que está diciendo el país. Hoy está enviando un mensaje clarísimo, apoyo al Congreso, apoyo a las cortes para que se mantenga firme, el país los está respaldando”, aseguró Cárdenas, quien pidió recuperar al país.

Por su parte, el senador David Luna evidenció que ni la lluvia lo paró. Con una bandera de Colombia en su mano, y con su esposa acompañándolo, el congresista de Cambio Radical caminó desde el Parque Nacional hasta casi el centro de la ciudad, ya que no logró entrar a la plaza de Bolívar. Incluso, compartió que no lograron entrar a la plaza porque las autoridades dijeron que ya no había capacidad.