“Presentamos una propuesta para que los repartidores del país estén afiliados a seguridad social”: gremio de plataformas digitales

En entrevista con SEMANA, el presidente de Alianza Inn aseguró que tienen sobre la mesa una alternativa a la reforma laboral con la que no terminarían afectados los repartidores, ni las empresas ni los consumidores.

SEMANA: ¿Qué opinión tienen desde el gremio de las plataformas digitales sobre la reforma laboral?

JOSÉ DANIEL LÓPEZ (J.L.): Todos estamos de acuerdo con la seguridad social y mejores condiciones laborales de las más de 120.000 personas que trabajan como repartidores en Colombia. En eso no hay una diferencia. Todos estamos de acuerdo en que la reforma laboral puede ser un vehículo apropiado para lograr eso, la diferencia es en el cómo. Lo que hoy propone el Gobierno a través de la reforma laboral es que todos los repartidores sean empleados con horario fijo, con un jefe, con ubicación y eso tendría un impacto social y económico gigantesco. Si eso se aprueba, de esos 120.000 repartidores por lo menos 80.000 se quedarían sin trabajo. Lo que no puede hacer una reforma laboral es generar la destrucción masiva de los trabajos que ya existen en el país. Esto es lo que termina haciendo la reforma laboral en el punto de las plataformas de reparto.

SEMANA: ¿Por qué acabaría con esos empleos?

J.L.: Porque a la mayoría los repartidores no les interesa ser empleados. La mayoría hacen esto de tiempo parcial y lo complementan con otras actividades. Son estudiantes, madres cabeza de familia, que pueden dejar al niño con una persona de confianza en una hora determinada y no pueden estar sujetos un horario. Incluso, los que se dedican a ser repartidores con una dedicación de tiempo importante, no les interesa ser empleados porque terminarían seguramente ganando mucho menos de lo que ganan hoy.

Le doy un dato, el BID hizo una encuesta el año pasado a repartidores de toda América Latina y les dijo: “en una escala de uno a diez, dígame qué tan relevante es para usted tener autonomía en el manejo de su tiempo y trabajar en los horarios que usted prefiera, sin obligación” y el 89 % de los repartidores encuestados dijo que les importaba 9 o 10 sobre 10.

La razón por la cual hay tantos repartidores es que es un trabajo sin barreras de acceso. Si yo hoy me quedo sin empleo, o simplemente quiero generar ingresos, descargo una aplicación, agarro mi bicicleta o mi moto y ya estoy generando ingresos y estoy trabajando y sosteniendo a mi familia. Pero si se aprueba lo que propone la reforma laboral, que hay que volverlos empleados, la consecuencia es que ya no va a empezar a generar ingresos de inmediato, sino que le va a tocar pasar una hoja de vida, esperar si lo llaman y eventualmente competir por vacantes. Y lo tercero, que es elemental, es que ninguna industria en el mundo tiene la posibilidad de convertir 120.000 trabajos independientes en 120.000 empleos.

Los domiciliarios, en este caso de Rappi, protestaron en contra de la reforma laboral. - Foto: Esteban Vega La Rotta

SEMANA: ¿Cuál es la propuesta que presentan para mantener ese modelo con mejores condiciones?

J.L.: Nosotros tenemos una propuesta que le estamos llevando al Congreso y le estamos presentando al Gobierno para que todos los repartidores del país estén afiliados a seguridad social. Nosotros proponemos que la salud y la pensión de los repartidores se pague en conjunto entre nosotros, las empresas, y los repartidores, con un porcentaje a partir de lo que cada uno gane. Sea que se haga 3 millones al mes, o sea que le dedique pocas horas y solo haga 200 o 300 mil pesos. Que para todos haya la posibilidad de un pago con concurrencias entre plataformas para la salud y la pensión.

En segundo lugar, estamos sugiriendo que las plataformas paguen el 100 % de los riesgos laborales, los repartidores cuando ganen más de un salario mínimo y cuando ganen menos del salario mínimo, estamos dispuestos a cubrirlos con el 100 % de un seguro ante accidentes y responsabilidad civil. Si avanzamos en ese modelo, todos los repartidores del país van a quedar con seguridad social, pero no vamos a despedir ni un trabajo, sino que simplemente vamos a proteger a un sector que hoy le genera oportunidades a 120.000 familias colombianas.

SEMANA: ¿Las plataformas que están vinculadas al gremio están suscritas a esa propuesta?

J.L.: Claro, esa es la propuesta oficial del sector de las plataformas de reparto.

SEMANA: ¿Qué podría pasar si el Gobierno insiste en su planteamiento?

J.L.: Unas plataformas dejarían de existir, se acabarían, en especial las más pequeñas y medianas. Otras se reducirían a una expresión muy mínima. Acá lo importante es que no solo es el impacto en las plataformas, es en 80.000 repartidores que se quedarían sin trabajo, es el impacto en 65.000 comerciantes que venden a través de las plataformas digitales y es el impacto también de 2 millones y medio de usuarios que veríamos cómo los servicios serían mucho más lentos y costosos al haber muchos menos repartidores disponibles.

José Daniel López, presidente de Alianza Inn, es el vocero de varias plataformas digitales a través del gremio. Foto: Esteban Vega La-Rotta Revista Semana - Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

SEMANA: ¿Han conversado en el Congreso para que tengan en cuenta esta propuesta en el debate?

J.L.: Claro, nosotros tenemos un diálogo permanente tanto con el Gobierno nacional como con las distintas bancadas del Congreso.

SEMANA: ¿Cree que lo que ha pasado con otras reformas como la política y la de la salud es un precedente para que los escuchen?

J.L.: Creo que estamos en un momento temprano de la reforma laboral. No creo que en función de la reforma política o a la salud pueda extrapolar fácilmente a lo que va a pasar con la reforma laboral. Nosotros lo que pensamos es que más allá del diálogo del devenir y de los partidos tenemos la oportunidad de formalizar a 120 mil repartidores y demostrar la posibilidad de construir acuerdos entre Gobierno, Congreso, trabajadores y sector privado en un tema que le importa mucho a la opinión pública.

SEMANA: ¿Los domicilios costarán más para los usuarios si se aprueba lo que platea la reforma laboral?

J.L.: Esa es una consecuencia natural del mercado. Si hay menos repartidores, la consecuencia es que va a pedir un domicilio, se va a demorar más, va a haber menos personas dispuestas a hacerlo y por lo tanto el servicio va a ser más costoso para los comercios. Eso termina impactando la tarifa de los servicios.

SEMANA: ¿Han analizado modelos de otros países que puedan servir a Colombia de ejemplo?

J.L.: Lo que hay es una muy mala experiencia del gobierno español en donde se implementó lo mismo que está proponiendo el gobierno colombiano, obligaron a los repartidores a convertirse en empleados, se destruyeron más de 11 mil empresas, se fue del país buena parte de ellos.

Según el presidente de Alianza Inn los costos para los comercios y los usuarios incrementarían, además de los tiempos de espera. - Foto: Getty Images

SEMANA: ¿Hay alguna plataforma que pueda estar de acuerdo con lo que plantea el Gobierno?

J.L.: En nuestro gremio todos estamos de acuerdo en formalizar y proteger a los repartidores, pero haciéndolo a partir de las lógicas de la economía digital de siglo XXI, no tratando de meter esta realidad a la fuerza y a la brava y a los empujones, en las categorías jurídicas del siglo XX, que no sirven para esta realidad.

SEMANA: La ministra Gloria Ramírez habló de una mesa técnica para concertar este punto con su sector, ¿los han invitado?

J.L.: No, desde Alianza Inn no tenemos conocimiento de esta mesa. Entendemos no han citado.

SEMANA: ¿Estarían dispuestos a participar?

J.L.: Por supuesto, siempre listos para el diálogo.