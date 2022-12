Presidente de Colpensiones responde a polémica por futuro del ahorro pensional: “El presidente Petro no regaña ni me siento corregido”, dice

SEMANA (S.): ¿Cómo es su propuesta de utilizar el ahorro pensional de los colombianos para obras como el tren Buenaventura-Barranquilla?

JAIME DUSSÁN (J.D.): Lo que hemos dicho es que el próximo año se presentará a consideración del Congreso un proyecto de reforma pensional a través de la Ministra de Trabajo y se iniciará la discusión para hacer el esfuerzo de que se convierta en ley. La idea es hacer un balance de los 30 años de la reforma pensional y unificar un régimen pensional hacia el futuro, pensando en unos próximos 30 años. Se busca acoger la iniciativa del presidente Petro para que por lo menos cuatro pilares sean trasladados a Colpensiones, lo que indicaría que vamos a tener más recursos en Colpensiones para primero, pagar las pensiones cumplidamente; segundo, ser solidarios con sectores poblacionales que no tienen pensiones, y tercero, buscar que recursos que van a durar 25 o 30 años puestos en TES o inversiones, como los tienen actualmente, sean del Estado colombiano con ese tipo de posibilidades. La reforma puede pasar el próximo año en el Congreso y tendríamos todo el año 2024 un proceso de reglamentación e implementación, es decir que estamos en una transición que podría durar unos tres años para darle vigencia a la reforma.

S.: ¿Y en qué parte de la reforma encajaría su propuesta de usar el ahorro pensional para obras de infraestructura?

J.D.: Todo los recursos producen rentabilidad, sin lugar a dudas, y contribuyen a pagar deuda. Lo que buscamos es que los recursos que puedan ser utilizados y que tengan norma, es decir que estén incluidos en una ley o en el Plan Nacional de Desarrollo, puedan contribuir a las obras sociales que han sido planteadas por el señor Presidente, por supuesto sin demeritar en nada los recursos que se tienen para el pago de pensiones. Creo que hay una mala intención de quienes están interesados en mantener los fondos privados de pensiones o de algunos despistados que creen que el Gobierno nacional va a utilizar los recursos de los pensionados para otros propósitos que no sean el de tener al día a los pensionados.

No es cierto que el ahorro que el gobierno haga de sus transferencias a colpensiones hoy se gaste mañana, con la reforma, en infraestructura. Eso hacen hoy con billones de pesos los fondos privados de pensiones. Véalo en la Ruta del sol II y en el puente de Chirajara. — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 26, 2022

S.: ¿Qué quiere decir con eso?

J.D.: Creo que hemos hecho una buena apertura de la discusión y lo que hay que pedirles a los que quieren hacer una polémica es que la hagan con responsabilidad y con seriedad, sin especulaciones, porque definitivamente ellos saben -hay sectores y editorialistas que lo han dicho- que va a haber una reforma pensional en Colombia y que habrá un gran proceso de aplicación de esto.

S.: ¿Y usted cómo les garantiza a los trabajadores que los recursos alcanzarán para pagar las pensiones y para financiar obras como el tren Buenaventura-Barranquilla?

J.D.: Hace 36 años yo fui a China y era un país rural. Uno de los dirigentes de allí nos dijo en ese momento que dentro de 35 años serían objeto de reconocimiento mundial por el desarrollo económico que tendrían interna y externamente. China hoy es una potencia mundial. Nosotros vamos a buscar mecanismos de integración latinoamericana. Los gobiernos del cambio avanzan y el Presidente es líder de estos procesos de cambio. Tendremos recursos estables que contribuyan, por supuesto, al enriquecimiento en Colombia, a salir de la pobreza, a dejar las desigualdades. Hay que pensar con estrategia y no con lo que la gente se echa al bolsillo, en ocasiones sin tener en cuenta el sudor de los trabajadores.

S.: ¿El pago de las pensiones está asegurado?

J.D.: Sin lugar a dudas. Esta es la primera función que tenemos los fondos de pensiones. Nosotros en Colpensiones tenemos 1′600.000 pensionados que pagamos puntualmente. Tenemos un equipo de profesionales que conocen perfectamente a Colpensiones y en las visitas que he hecho a las regiones hay satisfacción. Algunas fallas pequeñas las vamos a corregir, sin duda, pero los fondos privados, que tienen unos 352 billones de pesos, más o menos, tienen 250.000 pensionados y unos 20 millones de afiliados. Si se vienen a Colpensiones, progresivamente, nosotros no recibiremos un billón al año, sino que recibiremos 21 billones.

Cuántas barbaridades dicen sin sustento técnico. La pensión de los colombianos no es un regalo del Estado, es un derecho del que no podrán disponer Petro y su gente para calmar sus delirios. pic.twitter.com/6Fixhr4iHV — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) December 25, 2022

S.: ¿Y cómo sería el manejo de esos recursos entonces?

J.D.: Por los recursos que ellos, los fondos privados, administran, cobran, también son banco, pero nosotros también somos sistema financiero. Nosotros también podemos captar recursos, incluirlos en una reforma y, tranquilamente, tener una competencia leal, sana para mostrar que el sector público es y será eficiente. La responsabilidad del Estado colombiano, en este caso lo que ha planteado el señor presidente Petro, es que vamos a ser responsables con las pensiones de todos.

S.: En términos de cifras, ¿cuánto sería lo que Colpensiones prestaría para obras como el tren Buenaventura-Barranquilla?

J.D.: Eso puede pensarse después de que estemos estables. Primero hay que esperar a que pase la ley, después la reglamentación de la ley. Luego ponerse al día con el pago de todas las pensiones. Esto es un proceso, lo que pasa es que si la noticia es de color dañino es mejor. He escuchado exministros de Hacienda más o menos diciendo bobadas en esta materia. Uno sabe que lo están diciendo de una manera irresponsable.

S.: Pero el presidente Petro salió a desmentirlo...

J.D.: Él está en sintonía. Lo que ha dicho claramente es que esto es un proceso y que vamos a durar un tiempo analizando la reforma, debatiéndola en el Congreso, igual que viene la reforma de la salud y laboral. Creo que al Presidente hay que aprenderlo a leer, porque esa es la labor de una persona que estudia. Ni siquiera tenemos ley. Tenemos un proyecto, unas iniciativas y estas son a largo plazo. Hemos planteado un gobierno del cambio por lo menos los próximos 12 años.

S.: ¿El dinero para prestar para obras de infraestructura saldría del ahorro presupuestal, como dice el Presidente, o del ahorro pensional, como lo sostiene usted?

J.D.: El Presidente tiene claro lo que yo tengo claro. No busquemos polémicas innecesarias. Sin lugar a dudas, Colpensiones hoy paga pensiones con dineros del Presupuesto Nacional. Lo que queremos en el futuro es mermar los recursos que el Presupuesto Nacional le gira a Colpensiones para pagar esas pensiones y en la medida que tengamos mayor estabilidad y mayor rentabilidad, la solidaridad surge y de manera inmediata los recursos de tantas pensiones, como los que reciben hoy los fondos privados de pensiones, ayudarán a evitar que haya colombianos que no tienen pensión.

S.: ¿Usted se siente desmentido, corregido o regañado por el Presidente?

J.D.: No, el presidente Petro no regaña ni me siento corregido. Estoy en la línea del señor Presidente, en las orientaciones que nos ha dado para trabajar en esa materia.

S.: ¿Usted es consciente de la dimensión de una obra como el tren del que ha hablado Petro entre Buenaventura y Barranquilla?

J.D.: El 80 por ciento de los habitantes del mundo estuvieron conectados con el Mundial de Fútbol y vieron como armaron estadios y los desbarataron. La gente tiene que pensar en estrategias a largo plazo. El coyunturalismo es malo. Tener visiones pequeñas no ayuda al crecimiento de un país que tiene grandes desafíos, como somos nosotros.

S.: Por lo visto no está entre sus planes renunciar a la Presidencia de Colpensiones...

J.D.: Pero si llevo diez días...