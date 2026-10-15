Presidente De La Espriella destaca los 204 años de relaciones entre Colombia y Estados Unidos; promete cuidar esta relación

El presidente Abelardo De La Espriella ha mantenido una cercana relación con el Gobierno de Estados Unidos, presidido por el presidente Donald Trump. Desde su campaña presidencial, el mandatario ha dejado clara la idea de fortalecer las relaciones entre ambos países.

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Durante este 15 de octubre, el mandatario se pronunció a través de su cuenta de X sobre la necesidad de seguir trabajando en las relaciones con el vecino país.

El mandatario destacó que el respaldo a la relación bilateral ha sido compartido por republicanos y demócratas, y afirmó que los vínculos entre ambas naciones deben trascender los gobiernos y las diferencias políticas. Foto: 123rf

“Colombia y Estados Unidos tenemos 204 años de fructíferas relaciones; en Colombia hemos mantenido apoyo multipartidista y, en Estados Unidos, el respaldo de esta alianza, a lo largo de su historia, lo han refrendado republicanos y demócratas”, precisó.

Además, aseguró que el Gobierno, la Patria Milagro, tendrá el firme propósito de honrar ese legado y seguir fortaleciéndolo.

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“Colombia y Estados Unidos son las dos democracias más antiguas del hemisferio occidental. El respeto a nuestras instituciones, la defensa de la democracia y el apoyo de los partidos han permitido construir una relación que trasciende gobiernos y diferencias políticas. Hoy reafirmo ese compromiso, que nuestro equipo de Cancillería y la embajadora en Washington, María Consuelo Araújo, llevan a la práctica cada día”, precisó.

De La Espriella ratificó a Estados Unidos como un aliado fundamental y estratégico para Colombia, y señaló que el respeto mutuo y los intereses compartidos seguirán guiando la relación entre los dos países. Foto: Presidencia

Detalló que tiene un profundo respeto por quienes, desde distintas posiciones políticas, han contribuido a fortalecer los vínculos entre nuestras naciones.

Más allá de las afinidades personales, aseguró que es importante seguir trabajando en profundizar la cooperación con todos los sectores políticos estadounidenses y el pueblo norteamericano.

“Estados Unidos ha sido y seguirá siendo un aliado fundamental y estratégico de Colombia. Nuestros intereses compartidos y el respeto mutuo seguirán guiando esta relación”, dijo el mandatario.

El pronunciamiento se conoce semanas después de la visita a Colombia de Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, cuyo encuentro con el Gobierno reafirmó la importancia de la cooperación entre ambas naciones. Foto: Presidencia.

Es importante recordar que hace unas semanas, el Gobierno se reunió con Marco Rubio, el secretario de Estado de EE. UU. Él es uno de los funcionarios más importantes después de Donald Trump y mostró un fuerte apoyo hacia el país.